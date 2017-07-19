DR. Fazıl Küçük Anıt Mezarında Tören Düzenlendi

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kıbrıs Türkü’nün Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarında tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanı sıra Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, 2’inci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, KTBK adına 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener, GKK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Faruk Yıldırım, Anamuhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı milletvekilleri, üst düzey yetkililer ve askeri erkân katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından anıta çelenk sunulmasını saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi izledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı daha sonra anıt özel defterini imzaladı.

Akıncı deftere şunları yazdı:

“Aziz Doktor Küçük,

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramının 43. yılında yine huzurunuzdayız.

Kıbrıs Türk halkı sizin fedakârca yürüttüğünüz önderlik sayesinde bugünlere ulaşabilmiştir. Zor zamanlarda yaptığınız rehberlik, Kıbrıs Türk halkı tarafından her zaman saygı ile yâd edilecektir.

20 Temmuz 1974 sonrasında Kıbrıs Türk halkı artık ‘Enosis’ tehdidinden uzak, güvenceli bir geleceğe ulaşmıştır ve bunun kıymetini her zaman bilecektir.

Bu düşüncelerle sizi bir kez daha saygı ile anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.