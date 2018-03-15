Dr. Kaya Bekiroğlu bugün toprağa verilecek

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Erol Uçaner, yaptığı açıklamada, mesleğin duayenlerinden olduğuna işaret ettiği Bekiroğlu için bu sabah, hastanenin giriş salonunda tören yapılacağını belirtti.

Kurucu Meclis üyeliği de yapan Bekiroğlu için Cumhuriyet Meclisi’nde de tören düzenlenecek. Meclis ön bahçesinde yer alacak tören, saat 10.00’da başlayacak.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın da katılacağı törende, Meclis Başkanı ve aile adına bir kişi tarafından konuşmalar da yapılacak.

Bekiroğlu, tören sonrası İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğlen namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

90 yaşında ölen Bekiroğlu, uzun süreden beri kanser tedavisi görüyordu.