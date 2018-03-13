HABER KIBRIS

Dr. Kaya Bekiroğlu hayatını kaybetti

13/03/2018

Dr. Kaya Bekiroğlu hayatını kaybetti
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Ülkemizin  en eski ve ünlü hekimlerinden Dr. Kaya Bekiroğlu bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Bekiroğlu uzun süredir Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekteydi.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Erol Uçaner, bir süredir hastanede tedavi gören Dr. Kaya Bekiroğlu’ nun sabah saat  06.30’da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Doktor Uçaner, Bekiroğlu’na allahtan rahmet dileyerek  ailesine ise başsağlığı mesajı iletti.

Dr. Kaya Bekiroğlu kimdir?

Ülkenin önde gelen emektar hekimlerinden ve toplumsal mücadele öncülerinden Dr. Kaya Bekiroğlu 1950’lerden bu yana süregelen toplumsal mücadelenin ve TMT’nin bilinmeyen yönlerinin, Kıbrıs Türklerinin ilk cerrahlarından biri.

 

 

 

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TAGS: Kaya Bekiroğlu
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