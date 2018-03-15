Dr. Kaya Bekiroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

İlk tören Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin giriş salonunda, ikinci tören Cumhuriyet Meclisi’nin ön bahçesinde yapıldı.

Hastanedeki törende Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı ile Bekiroğlu’nun mesai arkadaşı Dr. Ayten Berkalp konuşma yaparak, merhumun ülkeye katkılarından söz etti.

Cumhuriyet Meclisi’nin ön bahçesindeki törende ise, saygı duruşunda bulunuldu, Kaya Bekiroğlu’nun özgeçmişi okundu, oğlu Arif Bekiroğlu ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis’te düzenlenen anma törenine eşi Meral Akıncı ile katıldı.

Kaya Bekiroğlu’nun eşi Gönül Bekiroğlu, çocukları Fazilet, Arif ve Saffet Bekiroğlu taziyeleri kabul etti.

Anma törenine Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bakanlar, milletvekilleri, Meclis eski başkanları, eski Başbakanlar, bürokratlar, hekimler, Bekiroğlu’nun yakınları da katıldı.

ARİF BEKİROĞLU: “ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİZ”

Oğlu Arif Bekiroğlu, konuşmasında, anma törenine katılanlara teşekkür etti.

Arif Bekiroğlu, babasının açık fikirli, açık sözlü, ailesine ve tıpa önem veren bir insan olduğunu kaydederek, Kaya Bekiroğlu’nun son güne kadar Kıbrıs meseleleriyle ilgilendiğini vurguladı.

“Babam Kıbrıs Türk halkının tıptaki ve siyasetteki gelişmelerinden gurur duyuyordu” şeklinde konuşan Bekiroğlu, sözlerini, “Onu çok özleyeceğiz” diyerek tamamladı.

ULUÇAY: “ÜLKENİN YETİŞTİRDİĞİ EN ÖNEMLİ DEĞERLERDEN BİRİYDİ”

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ise, “Dr. Kaya Bekiroğlu ülkenin yetiştirdiği en önemli değer ve simgelerden biri olarak Kıbrıs Türk tarihinde yaşayacak” dedi.

1927’de Nergisli’de doğan Bekiroğlu’nun İstanbul’daki tıp eğitimi sırasında Kıbrıslılar Cemiyeti’nin kurulması için çalıştığını söyleyen Uluçay, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti kurulunca Dr. Kaya Bekiroğlu’nun genel hastanede 2 Rum ve 1 Türk’ten oluşacak cerrah kadrosu için Londra’dan ülkeye çağırıldığını belirtti.

Uluçay, Bekiroğlu’nun 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti, 1983’te KKTC kurulurken milletvekili olarak kurucu meclis üyeliği yaptığını da anımsattı.

Uluçay, tıpta yetişen gençlere örnek olan Kaya Bekiroğlu’nu, önemli bir doktor, parlamentoda kutsal bir görevi yerine getiren milletvekili olarak hatırlayacaklarını vurguladı.

Bekiroğlu, Meclisteki tören sonrası, İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğlen namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnediliyor.

KAYA BEKİROĞLU KİMDİR?

“Dr. Kaya Bekiroğlu, 1927’de Nergisli’de doğdu. Kıbrıs İslam Lisesi’nden mezun oldu. Lefkoşa’da 1 yıl öğretmenlik yaptı. 1945’te İstanbul Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine başladı. İhtisasını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Eğitimi sırasında arkadaşlarıyla İstanbul’da Kıbrıslılar Cemiyeti’nin kurulması için ilk adımları attı.

1956’da gittiği Londra’da 4 yıl hekimlik yaptı. 1960’ta Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla Genel Hastane’de oluşturulacak 2 Rum-1 Türk cerrah kadrosu için adaya çağrıldı. Emekli olana kadar ülkede çalıştı. 2 dönem kurucu meclis üyeliği yaptı. Dr. Kaya Bekiroğlu, Hekimler Birliği’nin başkanı oldu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin kuruluşunda bulundu.”