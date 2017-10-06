Dr. Naci: Tedavi değil para kazanmak için üretiyorlar

Kıbrıslı Türk doktor kanser tedavisinde kullanılan yeni ilaçların hastaları tedavi etmediğini ortaya koydu.

Araştırmalara göre, yeni kanser ilaçları hastaların tedavisi ve hayatta kalmaları için hiçbir yarar göstermiyor.

2009 – 2013 yılları arasında piyasaya sürülen 48 yeni kanser ilacının üçte ikisinin işe yaramadığı tespit edildi.

Avrupa İlaç Kurumu tarafından onaylanan yeni ilaçların sadece %10’u hastaların tedavilerinde işe yararken %57’lik büyük bir kısmının hiçbir işe yaramadığı ortaya çıktı.

Guardian gazetesine konuşan Kıbrıslı Türk Dr. Hüseyin Naci, bu harete düşüren araştırmayı gözler önüne serdi.

Londra School of Economics’te sağlık politikası asistan profesörü olan Naci, “Sağlık piyasasında satışa sunulan kanser tedavisi için kullanılan ilaçların gerçekten işe yarayıp yaramadığını görmek istedik.” diyerek bu araştırmayı neden yaptıklarını açıkladı.

Sonuçların kendilerini oldukça şaşırttığını belirten Dr. Naci, ilaç firmalarının kanser ilaçlarını tedavi amaçlı değil para kazanma odaklı üretim yaptıklarını ifade etti.