Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda tempo arttı

Olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmaların devam ettiği Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda “Fore Kazık” uygulaması başladı

İKİNCİ DEVREYE YETİŞECEK:

Hava şartlarının uygun olması durumunda Dr. Fazıl Küçük stadyumunda ligin ikinci devresinin başında gece maçlarının oynanacağı belirtildi

Aydınlatma projesi kapsamında çalışmalarına devam edilen Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Fore Kazık uygulamasına başlandı.

Bu bağlamda dün Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu ile birlikte Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Dr. Fazıl Küçük stadyumundaki çalışmaları yerinde takip etti.

Olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmaların sürdüğü Dr. Fazıl Küçük Stadyumunda, Fore kazıkların çakılmasına başlandı.

Hava şartlarının uygun olması durumunda Dr. Fazıl Küçük stadyumunda ligin ikinci devresinin başında gece maçlarının oynanacağı belirtildi.





