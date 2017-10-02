Driftte 3'üncü ayak Yücebaş’ın

Uzun bir yaz arasının ardından, 2017 KKTC Rapa Drift Şampiyonası’nda sezonun üçüncü yarışı, dün Cemsa Sporting Center’de yapıldı. 19 yarışmacının mücadele ettiği yarışı 2012 Drift Şampiyonu İbrahim Yücebaş kazandı. Planlanandan 1 saat erken başlayan sıralama turlarında 95 puanla Akay Akbil zirvede yer alırken, onu 94 puanla İzer Özvurulmuş ve 89’ar puanla İbrahim Yücebaş ile Kerim Beşok takip etti.

Sıralama turlarının ardından en iyi 16 pilot bir üst tura çıktı ve 3 pilot elendi. Rakiplerini bir bir eleyen ve yarı finalde eşleşen Akay Akbil ile Celal Bozbeyli ve İzer Özvurulmuş ile İbrahim Yücebaş seyircilere heyecanlı mücadeleler izletti. Rakiplerini eleyen Akay Akbil ile İbrahim Yücebaş finalde karşılaştı. Çok az puan farkıyla günün kazananı İbrahim Yücebaş olurken, yarış öncesi şampiyonada lider olan Akay Akbil ikinci olarak önemli puanları hanesine yazdırdı. Günün üçüncüsü ise İzer Özvurulmuş’u eleyen Celal Bozbeyli oldu. Çeyrek finalde elenen isimlerden Kerim Beşok beşinci, Bekir Özsusuzlu Altıncı, Erdoğan Aşık yedinci ve Kemal Akeler sekizinci oldu.