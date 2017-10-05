Drone değil uçangöz

Türk Dil Kurumu, ‘drone’ için isim belirledi. Vatandaşların da taleplerini değerlendiren kurum, dün ‘drone’un Türkçe adını açıkladı: UÇANGÖZ

Türk Dil Kurumu (TDK), "drone" kelimesinin Türkçe karşılığı olarak "arıgözü", "uçangöz", "uçan kamera", "uçarçeker", "uçurgör" kelimelerini internet sitesi üzerinden vatandaşların oylarına sundu. Kurum, insansız hava aracı çeşitlerinden olup keşif, gözetleme, sağlık, ilaçlama, spor, seyahat, reklam gibi farklı alanlarda kullanılan "drone" için Türkçe karşılık olarak "uçangöz"ü belirledi. TDK'nın vatandaşlara sunduğu oy verme süreci tamamlandı. TDK'nın yabancı kökenli kelimelere Türkçe karşılık bulma işlemi sırasında vatandaşların da önerilerini dikkate aldığını belirten yetkililer, "Halkımızın teklifi ve TDK'nın görüşüyle 'drone' için 'uçangöz' karşılığı belirlendi. Kelimelere karşılık bulma sırasında halktan gelen teklifler, işin uzmanları tarafından değerlendiriliyor. Sonra ona göre kararlaştırılıyor. Yabancı kelimelere Türkçe karşılık bulunurken mümkün mertebe, tam bir karşılık olması gerekiyor. Kolay söylenebilir olması gerekiyor. Tek kelime olması ve Türkçe olması lazım" dedi.

Twitter'da ne dediler?

UÇURGÖR OLMALIYDI!

Drone çok saçmaydı. Teşekkürler Türk Dil Kurumu.

Uçangöz adı ilk duyduğumda saçma geldi. Ancak bir süre sonra hoşuma gitti.

Uçangöz, birilerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Asıl sorun bu, adı değil.

BU adı kim buldu gerçekten. Son derece garip.

Bir Uçangöz'ümüz eksikti. O da tamamlandı.

Drone bu isme çok bozuldu arkadaşlar, emekliliğini istedi.

Uçangöz'lü günler dilerim. En ucuzu 700 TL olmuş. Ayıp.

Drone'un yeni adı 'uçurgör' olmalıydı. Ya da 'Uçarçeker'... İkisi de olmadı,kızgınım.



KAYNAK: TAKVİM