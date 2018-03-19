‘Düdüklüde Kıymalı Bamya’ tiyatro severlerle buluştu

Girne Belediyesi ve Çatalköy Belediyesi’nin ortak prodüksiyonu olan “Düdüklüde Kıymalı Bamya” oyunu, Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği 8. Beşparmaklar Tiyatro Festivali’nde tiyatro severlerle buluştu.

Memet Baydur’un yazdığı ve Derman Atik’in yönettiği oyun hakkında açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü “Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu (GİBETSU) bu günden tam on yedi yıl önce Memet Baydur’un ‘Düdüklüde Kıymalı Bamya’ adlı eserini Girne Anafartalar Lisesi Salonu’nda sahnelemişti. Bugünün koşullarında bir oyun yeniden sahnelenebiliyorsa oyun yazarının çağdaşlığındandır” dedi.

Girne Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik de, iki belediye ve iki tiyatronun ortak bir prodüksiyonu sahneye taşımasının önemine işaret etti.

Yardımcı yönetmenliğini Mehmet Soyluoğlu, reji asistanlığını İlde Atik, ışık tasarımını Mehmet Saygıer’in yaptığı oyunda Emine Gürçağ, Özge Çerkez, İlkşen V. Atik, Sevil Sargın, Gülüşan Gazanfer, Ersin Sargın, Özlem Akçal ve Derman Atik rol alıyor.

Oyunun suflörlüğünü Ayşen Rahvancıoğlu ve Gülen Ataner, sahne amirliğini Evren Mercimekçi yapıyor.

Oyun, önümüzdeki günlerde Girne’de, 10 Nisan 2018’de Beyarmudu’nda, 11 Mayıs 2018 Güzelyurt’ta yeniden perdelerini tiyatro severlere açacak.