Dujarric: BM bölgede herhangi bir olay görmek istemiyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Basın Sözcüsü Stephane Dujarric, Kıbrıs’la ilgili soruları yanıtladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Birleşmiş Milletler’in rolünü nasıl gördüğü sorusuna Dujarric; ‘BM’nin Kıbrıs sorununda anlaşma sağlamak isteyen tarafların hizmetinde olmaya devam ettiği’ yanıtını verdi.

Stephane Dujarric; tüm tarafların düşünme zamanı olduğu görüşünü de tekrarlayarak bundan sonraki adımların düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Güney Kıbrıs’ın sondaj çalışmalarıyla ilgili ise Dujarric; ‘Birleşmiş Milletler’in herhangi bir olay görmek istemediğini ve somut bölgede sürekli gerginlikten endişe duyduğunu’bildirdi.

Öte yandan Kıbrıs müzakereleri ve Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış GücüUNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin konular BM Güvenlik Konseyi gündeminde..

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın bugün Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne katkıda bulunmakta olan ülkeleri bilgilendirmesi, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı EspenBarthEide’ninde 19 Temmuz’da Güvenlik Konseyi’ne bilgi vermesi bekleniyor.

Güvenlik Konseyi’nin UNFICYP’ingörev süresinin 6 ay daha uzatılıp uzatılmasını oylayacağı toplantısı24 Temmuz Pazartesi yapılacak.