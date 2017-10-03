Dumlupınar ve GHE kayıpsız

K-Pet 1. Lig’de 2. hafta tamamlandı

Okan KARADEMİR

K-Pet 1. Lig’de 2. hafta geride kalırken Dumlupınar ile Girne Halk Evi yoluna kayıpsız devam eden takımlar oldu. Ligin 2. haftasında oynanan 8 karşılaşmada toplam 17 gol atılırken 2 takım kendi sahasında 3 takım da deplasmanda galip geldi. 3 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

Dumlupınar evinde konuk ettiği Hamitköy’ü 3-2, Girne Halk Evi de deplasmanda Görneç’i 2-0 mağlup ederek 2’de 2 yaptı. İki takım 6’şar puanla zirveyi paylaştı.

Değirmenlik, Gönyeli ve Maraş 2. haftada ligdeki ilk galibiyetlerine ulaştı.

Çanakkale, Doğancı ve Kaya Mehmetçik ilk puanlarını elde ederken Göçmenköy ve Akova ise henüz puanla tanışamadı.

Gol Krallığı

Futbolcu Takım Gol Sayısı

Turgut Kaçar Mormenekşe 5

Hasan Özçelik Esentepe 2

Hikmet Çelikel Dumlupınar 2

Özgür Ongun Hamitköy 2

Şenol Hızlıoğlu G.H.Evi 2

Turan İlçiktay Esentepe 2

Hafta Sonuçları

Gönyeli-B.Bağcıl: 1 – 0

Göçmenköy-Değirmenlik: 0 – 1

Çanakkale-K.Mehmetçik: 0 – 0

Görneç-Girne H.E.: 0 – 2

Lapta-Doğancı: 0 – 0

Mormenekşe-Esentepe: 2 – 2

Dumlupınar-Hamitköy: 3 – 2

Akova-Maraş: 1 – 3

Puan Durumu

Takımlar O G B M A Y AV P

1.Dumlupınar 2 2 0 0 5 2 3 6

2.Girne H.E. 2 2 0 0 3 0 3 6

3.Esentepe 2 1 1 0 6 3 3 4

4.Mormenekşe 2 1 1 0 6 3 3 4

5.Lapta 2 1 1 0 3 0 3 4

6.Değirmenlik 2 1 1 0 2 1 1 4

7.Gönyeli 2 1 1 0 2 1 1 4

8.Maraş 2 1 0 1 3 3 0 3

9.B.Bağcıl 2 1 0 1 1 1 0 3

10.Hamitköy 2 0 1 1 4 5 -1 1

11.Çanakkale 2 0 1 1 0 1 -1 1

12.Görneç 2 0 1 1 2 4 -2 1

13.Doğancı 2 0 1 1 1 4 -3 1

14.K.Mehmetçik 2 0 1 1 0 3 -3 1

15.Göçmenköy 2 0 0 2 0 2 -2 0

16.Akova 2 0 0 2 2 7 -5 0

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