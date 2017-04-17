Dumlupınar veda etti: 2-7

Uzun yılların ardından Süper Lig’e geçtiğimiz sezon şampiyon olarak çıkan Dumlupınar en üst ligde barınamadı

BİTİME 3 HAFTA KALA DÜŞTÜ:

Süper Lig’in 27. haftasında Küçük Kaymaklı deplasmanda karşılaştığı Dumlupınar’ı 7-2’lik farklı skorla mağlup ederek rakibini 1. Lig’e yolladı. Kaymaklı Remzi (3), Uğur (2), Odo ve Mete’nin golleriyle farka koşarken 20 puanda kalan Dumlupınar’ın bitime 3 hafta kala ligden düşmesi matematiksel olarak kesinleşti

K-Pet Süper Lig’in 27. haftasında Küçük Kaymaklı deplasmanda karşılaştığı Dumlupınar’ı 7-2’lik farklı skorla mağlup ederek rakibini 1. Lig’e yolladı. Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda gol şov yapan Küçük Kaymaklı’ya galibiyeti getiren golleri Remzi (3), Uğur (2), Odo ve Mete kaydetti. Ev sahibin golleri ise Can ve Celal’dan geldi. Bu sonucun ardından Küçük Kaymaklı 48 puanla haftayı üçüncü sırada tamamlarken 20 puanda kalan Dumlupınar’ın bitime 3 hafta kala ligden düşmesi matematiksel olarak kesinleşti. Sarı Kırmızılılar geçtiğimiz sezon 1. Lig’den şampiyon olarak çıktığı Süper Lig’de barınamadı ve geldiği gibi bir sezonda ligden düşmüş oldu.

FOTOĞRAF: EBRU AKINCI