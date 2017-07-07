HABER KIBRIS

Duncan:Hayal kırıklığı yaratan bir gelişme

07/07/2017

Duncan:Hayal kırıklığı yaratan bir gelişme
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İsviçre’nin Crans Montana kasabasında yer alan Kıbrıs Konferansı’na katılan İngiltere’nin Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan, Konferans’ta olumlu bir sonuç sağlanmamasından dolayı duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Konferansın ardından açıklamada bulunan Duncan, “hayal kırıklığı yaratan bir gelişme. Birleşik Krallık Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmasının en güçlü destekleyicilerinden biridir” dedi.

Yetkili, söz konusu gelişmenin ardından atılacak adımların planlanması ve incelenmesi gerektiğini söyledi.



TAGS: Crans Montana, Alan Duncan, Kıbrıs Konferansı, akıncı, anastasiadis, haber, kıbrıs
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