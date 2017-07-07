İsviçre’nin Crans Montana kasabasında yer alan Kıbrıs Konferansı’na katılan İngiltere’nin Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan, Konferans’ta olumlu bir sonuç sağlanmamasından dolayı duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Konferansın ardından açıklamada bulunan Duncan, “hayal kırıklığı yaratan bir gelişme. Birleşik Krallık Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmasının en güçlü destekleyicilerinden biridir” dedi.

Yetkili, söz konusu gelişmenin ardından atılacak adımların planlanması ve incelenmesi gerektiğini söyledi.