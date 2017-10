Dünya Barış Endeksine Göre Dünyanın En Huzurlu 10 Ülkesi

Avrupa en sakin bölge olarak görülüyor ancak 2017 Küresel Barış Endeksi gösteriyor ki, ABD’de bir şeyler kötüye gidiyor.



Kar amacı gütmeyen düşünce kuruluşu Economics and Peace Enstitüsü, her yıl barış eğilimleri, ekonomik değerler ve barışçıl toplumların gelişimi konusunda derinlemesine bir analiz yapıyor. Rapor, Küresel Barış Endeksi (GPI) olarak bilinirken, 23 niteliksel ve niceliksel gösterge dikkate alınıyor; 2017 için dünyadaki nüfusun yüzde 99,7’sini oluşturan 163 bağımsız ülke araştırmaya dahil edildi.



Geçtiğimiz yıl, dünya barışı düşüş eğilimi gösterirken, bu yıl şaşırtıcı bir şekilde az da olsa bir yükseliş yaşadı. 2017 GPI sonuçları, 93 ülkedeki iyileşmenin küresel barış seviyesinin bu yıl yüzde 0,28 oranında artmasına neden olduğunu, 68 ülkenin de kötüye gittiğini gösteriyor.



Avrupa, dünyanın en barışçıl bölgesi olmayı sürdürürken, en büyük bölgesel düşüş Kuzey Amerika’da meydana gelmiş ve onu Sahra altı Afrika, Ortadoğu ve Kuzey Afrika izliyor.



Rapordan bazı notlara bakmak gerekirse:



Kuzey Amerika puanı tamamen ABD’deki durum nedeniyle düşüyor, bu da Kanada’daki hafif bir iyileşmeyi yok ediyor.



ABD’nin puanının büyük oranda aşağı çekilmesinde iki gösterge etkili oldu: Birincisi, toplumda hissedilen suçluluk düzeyi ve örgütlü iç çatışmanın yoğunluğu. İkinci ölçü ise ABD siyasi sistemi içerisinde artan siyasi kutuplaşma seviyesi. ABD ayrıca, 2015 yılına kadar geçen on yılda Suriye, Yunanistan ve Macaristan’dan sonra dünyadaki Pozitif Barış’ın en büyük dördüncü düşüşünü yaşıyor.



Bu arada, en huzurlu ülkeler sıralaması ise şöyle;



1. İzlanda

2. Yeni Zelanda

3. Portekiz

4. Avusturya

5. Danimarka

6. Çek Cumhuriyeti

7. Slovenya

8. Kanada

9. İsviçre

10. İrlanda ve Japonya (aynı puana sahip)



Raporda Türkiye, Kolombiya’yla birlikte 146. sırayı paylaşıyor.