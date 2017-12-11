Dünya bitti şimdi de Ay’ı karıştıracak

ABD Başkanı Trump’ın bugün NASA’ya Ay ve Mars’a astronot gönderme yetkisi veren bir kararnameye imza atacağı açıklandı.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Beyaz Saray sözcüsü Hogan Gidley, “Trump, ‘Uzay Politikası Emri 1’ adı altında NASA’ya ABD’li astronotları Ay’a ve Mars’a gönderme izni veren tasarıya imza atacak” ifadesini kullandı.