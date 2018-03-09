Dünya Devi Keller Williams -Türkiye ve KKTC - Girne’de buluşuyor

Dünya’nın en büyük gayrimenkul danışmanlık şirketi Keller Williams’ın Türkiye Bölge Müdürlüğü yıllık toplantısını Kıbrıs’ta yapma kararı aldı.

“Aile Buluşması” toplantısı her sene belirlenen bir şehirde organize ediliyor. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Keller Williams gayrimenkul danışmanlarının katılımıyla yapılan Aile Buluşması, geçen sene İzmir/Çeşme’de gerçekleşmişti.

Tüm gayrimenkul danışmanlarını 3 gün süreyle bir araya getiren toplantıda geçen yılın değerlendirmesi yapılıp en iyiler ödüllerini alıyor. Ayrıca, önümüzdeki döneme ait hedeflerin, sektördeki gelişmelerin detaylı değerlendirilmesi yapılan Aile Buluşmasında gayrimenkul danışmanlarının birbirlerini yakından tanıma fırsatı da yaratılmış oluyor.

Keller Williams’ta çalışan tüm gayrimenkul danışmanlarını ülkemizde buluşmasını heyecan verici olarak tanımlayan KW Kuzey Kıbrıs Kurucu Ortağı Pırıl Şentürk Halim, sözlerine şöyle devam etti; “birçok farklı sektörel eğitim, panel ve toplantının yer alacağı “Aile Buluşması”, Kuzey Kıbrıs emlak sektörüne önemli bir ivme ve yeni vizyon kazandıracaktır.

Böyle büyük bir organizasyonun hem ülke tanıtımımıza hem de emlak sektörünün verimli bir şekilde yol almasına yardımcı olacaktır”, dedi .

Halim, gecen seneki Aile Buluşmasında “En İyi Çıkış Yapan Bölge Müdürlüğü” ödülünü aldıklarını da hatırlatıp, özellikle inşaat sektörünün, yatırımcıların ve iş ortaklarının da bu toplantıyı büyük bir heyecanla beklediğini ifade etti.