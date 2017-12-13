Dünya Kupası oranları açıklandı!
Bu yaz Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası için iddaa oranları açıklandı. 5 kez Dünya Kupası'nı kazanarak bu alanda rakipsiz olan Brezilya ise en favori takım değil! İşte ülkelerin Dünya Kupası'nın kazanma oranları...
13/12/2017
Rusya’da yapılacak Dünya Kupası için ülkelerin İddaa oranları açıklandı. İşte Brezilya’dan Suudi Arabistan’a, Güney Kore’den Arjantin’e Almanya’ya ülkelerin Dünya Kupası’nı müzelerine götürme oranları…
SUUDİ ARABİSTAN- 1000.00
PANAMA- 1000.00
TUNUS- 700.00
GÜNEY KORE- 700.00
İRAN- 500.00
KOSTA RİKA- 400.00
FAS- 300.00
AVUSTRALYA- 300.00
JAPONYA- 200.00
SIRBİSTAN- 150.00
PERU- 150.00
NİJERYA- 150.00
İZLANDA- 150.00
MISIR- 150.00
İSVEÇ- 120.00
SENEGAL- 120.00
MEKSİKA- 100.00
İSVİÇRE- 70.00
DANİRMARKA- 70.00
POLONYA- 30.00
HIRVATİSTAN- 30.00
RUSYA- 25.00
KOLOMBİYA- 25.00
URUGUAY- 22.00
PORTEKİZ- 22.00
İNGİLTERE- 15.00
BELÇİKA- 11.00
ARJANTİN- 8.50
İSPANYA- 6.50
FRANSA-6.00
BREZİLYA-5.50
ALMANYA- 5.00