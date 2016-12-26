Dünya Oto’dan 2017’ye erken kutlama

Merit Lefkoşa, kurum ve kuruluşların yeni yıl etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor

Lefkoşa’nın en gözde otellerinden olan Merit Lefkoşa, kurum ve kuruluşların yeni yıl etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Zengin menüsü, çalışanların güler yüzü ve salonlarının şıklığı ile dikkat çeken Merit Lefkoşa, kaliteli hizmet anlayışı ile bu defa da Dünya Oto yönetim kurulu ve çalışanlarına ev sahipliği yaptı. Gecede sahne alan piyanist-şantör Adil Gür, seslendirdiği şarkılarla geceye renk kattı. Yeni yılı erken kutlayan Dünya Oto ailesi, başarılarla dolu geçen 2016’ya veda etti.



