Dünya Trump’a karşı kenetlendi

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve elçiliği Kudüs'e taşıma kararına dünya liderlerinin tepkisi sürüyor.

Türkiye: İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı sıfatıyla dünya kamuoyuna "Kudüs" çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: "Böyle bir adımı atmak dünyada, özellikle bu bölgeyi ateş çemberinin içine atmaktır. Ey Trump, sen ne yapmak istiyorsun? Bu nasıl bir yaklaşımdır? Siyasi liderler karıştırmak için değil barıştırmak için olurlar. Burada Sayın Trump, 'Ben güçlüyüm, öyleyse haklıyım' diyorsa, yanılıyor. Güçlü olmak, haklı olmak demek değildir. Haklı olan güçlüdür. Bunu böyle bilmesi lazım."

İngiltere: Başbakan Theresa May, "ABD'nin kararıyla hemfikir değiliz. İngiltere'nin İsrail büyükelçiliği Tel Aviv'dedir ve taşıma gibi bir planımız yok" dedi.

Almanya: Başbakan Angela Merkel, "Biz bu konuda mevcut BM kararlarına uyuyoruz. Bu kararlar da iki devletin kurulmasına yönelik müzakereler çerçevesinde Kudüs'ün statüsünün görüşülmesi de öngörülüyor. Böyle bir sürecin canlandırılmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fransa: Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "ABD'nin kararını onaylamıyor ve uluslararası hukuka aykırı olduğu için de kınıyoruz. Bu karar BMGK'da alınan kararlara aykırı" dedi.

Tunus: Başbakan Yusuf eş-Şahid, "Tunus, bu karar karşısında Filistin halkının yanında" dedi.

Fas: Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani "Fas, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulması için verilen mücadeleyi her zaman destekleyecektir" dedi.

Avrupa Birliği: AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Kudüs'te gerilimin artması endişe verici. Kutsal mekanlara ilişkin statüko korunmalı. Kudüs'te olanlar sadece tüm bölgeyi değil tüm dünyayı ilgilendiriyor" dedi.

Belçika: Dışişleri Bakanı Didier Reynders, "AB'nin barış sürecinde artık daha etkin rol üstlenmesi gerekiyor. ABD'de dış politika kararları alınırken artık müttefiklerin dahil edilmediğini görüyoruz. ABD yönetimi tek taraflı olarak kendi karar veriyor" şeklinde konuştu.

Malezya: Başbakan Necip Rezak, dünyanın birleşmesi halinde ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapma planının başarısız olacağını belirtti ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan benimle irtibata geçen birkaç dünya liderinden biri. Erdoğan'la tekrar görüşerek Malezya olarak konuyla ilgili önerilerimizi aktaracağım" diye konuştu.

BM: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Kudüs, BMGK ve BM Genel Kurul kararları temel alınarak, iki taraf arasında doğrudan görüşmeler yoluyla en son çözülmesi gereken bir konudur. İki devletli çözümün herhangi bir alternatifi yoktur. B planı yoktur" dedi.

Rusya: Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kararın mevcut tüm anlaşmalara aykırı olduğunu vurgulayarak, "ABD'nin bu kararı, uluslararası toplumu hiç de eşit olmayan iki parçaya bölmüştür" dedi

TÜRKİYE'NİN ÇABALARI İSRAİL'İ RAHATSIZ ETTİ

Türkiye, en başından itibaren Kudüs konusuna en çok hassasiyet gösteren ülke oldu. Filistin'de El Fetih ve Hamas tarafı Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde yürütülen diplomasi çabalarını övdü. İsrail basını ise Türkiye'nin Kudüs'ün statüsünü koruma çabalarından rahatsız. Jerusalem Post gazetesi Ürdün Kralı Abdullah'ın Kudüs krizi yaşanırken Türkiye ziyaretinin zamanlamasını sorgulayarak, Trump'ın açıklamasından önce Kral Abdullah ile Erdoğan'ın görüştüğünü aktardı. Ürdün ve Türkiye'nin yakın ikili ilişkilerine değinen gazete, "İki ülke Washington'a karşı muhalif tavırlarında birleşti" dedi.

VELİAHT'TAN FİLİSTİN DARBESİ

ABD merkezli New York Times gazetesi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman hakkında ortaya yeni bir iddia attı. Haberde Veliaht Selman'ın geçtiğimiz ay Riyad'da Filistin lideri Mahmud Abbas ile yaptığı gizli görüşmenin detayları yer aldı. Habere göre, Prens Selman, Abbas'a "yeni bir Filistin planı" sundu. Planda "Filistin yönetimi, Doğu Kudüs'ten vazgeçecek. Abu Dis kurulacak Filistin devletinin başkenti olacak. Filistin, Batı Şeria ile bağlantılı olmayan bölümde ve sadece kendi topraklarında geçerli olacak bir egemenlikle devlet olacak. İsrail'in yasadışı yerleşkeleri kalacak. Filistin toprakları dışında yaşayan ve sayıları milyonları geçen Filistinli mülteciler ise topraklarına dönmeyecek" denildi.



'TRUMP, TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ BOZACAK'

ABD'li Demokrat Senatör Sheldon Whitehouse, Trump'ın kararına karşı çıkarak, bu tehlikeli kararın Türkiye ile ilişkileri bozacağını söyledi. CNN International'a konuşan New York eyalet senatörü, "Burada esas tehlikeli olan noktanın Ortadoğu'da askeri anlamda üslenmemiz konusunda halen bağımlı olduğumuz Türkiye ve bölgedeki en iyi dostumuz olmasına karşın, Beyaz Saray'ın ilişkileri sürekli geriye götürmeye çalıştığını düşünüyorum" dedi.