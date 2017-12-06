Dünya Trump'un açıklamasına kilitlendi... Tedirgin bekleyiş...

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın kilitlendiği Kudüs açıklaması öncesi kabine toplantısında kararının ne olacağını ortaya koyan bir açıklamada bulundu.

"Bunun çok geç kalınmış bir hamle" olduğunu savunan Trump, "Birçok başkan bir şeyler yapacağını söyledi ama artık cüret mi yoksa fikirlerini değiştirdiklerinden mi bir şey diyemiyorum, bir şey yapmadılar" dedi.

MECLİS'TEN ORTAK DEKLERASYON

TBMM Genel Kurulunda, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına karşı siyasi parti gruplarının hazırladığı ortak bildiri okunarak, "TBMM'nin bu maceracı girişimi kesin ve tartışmasız bir şekilde reddetme iradesi" dünya kamuoyuna ilan edildi.

ERDOĞAN'DAN DÜNYAYA KUDÜS ÇAĞRISI

Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden dünya kamuoyuna Kudüs çağrısı yaptı. 'ABD'yi kaosu tetikleyecek bu adımdan vazgeçmeye, İsrail’i de barışa katkı sağlayacak politikalar izlemeye' davet etti.

Erdoğan: Kudüs'ün statüsü konusunda atılacak yanlış bir adım, tüm İslam aleminde infiale sebep olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünya kamuoyuna Kudüs çağrısına din vurgusuyla başladı. "Üç semavi dinin kutsal mekânlarının bir arada yer aldığı, ilk kıblemiz Harem-i Şerif'in kalbinde her daim nur gibi parladığı, peygamberler şehri Kudüs'ün kutsiyetinin müdafaası ve tarihi statüsünün muhafazası sadece Müslümanların için değil tüm insanlık için önemli bir görevdir'' diye başlayan çağrı şöyle devam etti: ''Bölgemizle birlikte tüm dünyada vicdanın, adaletin, karşılıklı saygının tesisinin ve sürdürülebilmesinin mihenk taşı, Kudüs'e sahip çıkabilmektir. Tarihte Kudüs'ün özel dini yapısına ve bundan kaynaklanan mahremiyetine saygı duyulmadığında ne kadar acılar çekildiğinin pek çok örneği vardır.''

'BM KARARLARINI YOK SAYIYOR'

''Kudüs'te, Filistin'in BM kararlarıyla defalarca tasdik olunmuş haklarını yok sayan her adım, farklı dinlere mensup insanların bir arada yaşama idealine vurulmuş çok ağır bir darbedir'' denilen çağrıda, ''Bölgedeki huzur ve güvenliğin şartı olarak gördüğümüz 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan, egemen ve bağımsız Filistin Devleti talebinden vazgeçilebilmesi asla mümkün değildir'' vurgusu yapıldı.

'TARİH ÖNÜNDE HÜKÜMSÜZ'

''ABD'nin uluslararası hukukla birlikte tarihi ve sosyal gerçeklerin hiçe saydığı'' belirtilerek İsrail'in Kudüs'ü ilhak kararı, bu çerçevede yaptığı tüm işlem ve uygulamalar gibi ABD'nin açıklamasının da gerek vicdan, gerek hukuk, gerek tarih önünde hükümsüz olduğu dile getirildi. "Herkes için barış, ancak Doğu Kudüs, Batı Şeria, Gazze'deki İsrail işgali sona erdiğinde ve Filistinliler kendi yurtlarında hür olabildiğinde mümkün olacak'' değerlendirmesi yapıldı.

'TÜM DEVLETLER FİLİSTİN'İ TANISIN'

Erdoğan çağrısını şöyle tamamladı: ''Tüm dünyaya bu tür tüm gayrihukuki adımların karşısında durularak, gelecek nesillerin barış ve güvenliğine sahip çıkılması çağrısında bulunuyorum. Henüz Filistin Devleti'ni tanımamış olan ülkelerin artık bu önemli adımı atmalarının adaleti ayakta tutacak bir dengenin sağlanabilmesi bakımından zaruri hale geldiğini düşünüyoruz. Bugün, haklı davalarında Filistin halkının ve Kudüslülerin yanında olmak her din, millet, inançtan sağduyu ve vicdan sahibi tüm insanların ortak vazifesi. ABD'yi bölgede kaosu tetikleyecek bu adımdan vazgeçmeye, İsrail'i de barışa ve huzura katkı sağlayacak politikalar izlemeye davet ediyoruz."

FİLİSTİNLİLER ÜÇ GÜNLÜK ÖFKE İLAN ETTİ, İSRAİL ORDUSUNUN ELİ TETİKTE

İsrailli askeri yetkililer, ABD’nin Kudüs’ü 'İsrail’in başkenti' olarak tanıması bağlamında Filistin topraklarında artabilecek gerilim dahil her türlü senaryoya hazır olduklarını duyurdu.

Hamas: ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması, saldırı anlamı taşır

ABD Başkan Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma ve büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması talimatı verme adımı karşısında Filistinliler Batı Şeria'da 'üç gün öfke' ilan etti.

'HER SENARYOYA HAZIRIZ'

Bu, Batı Şeria'da en az üç gün protesto düzenleneceği, İsrail askerlerinin müdahalesiyle şiddetli çatışmalar çıkabileceği anlamına geliyor. İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Konricus, "Durumu izliyoruz ve çeşitli senaryolara hazırız" dedi.

ÜRDÜN, MISIR, SUUDİ LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Trump, seçim kampanyası sürecinde ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma sözü vermişti. Trump'ın dün niyetini açıklamak için telefonda görüştüğü Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, barış sürecine zarar vereceği, bölgesel ve küresel güvenliği, istikrarı tehlikeye atacağı yönünde uyarmıştı. Trump, Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Sisi ve Suudi Arabistan Kralı Selman ile de konuyu ayrı ayrı telefonda görüşmüştü.

‘AFRİKA ÜLKELERİ KUDÜS’Ü İSRAİL’İN BAŞKENTİ OLARAK TANIYABİLİR’

Filistin Yönetimi'nin Lübnan Büyükelçiliği Sözcüsü Hasan Şaşniya, ABD'nin ardından İsrail'in varlık gösterdiği küçük Afrika ülkelerinin de Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıyabileceğini belirtti.

Kudüs

ABD Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıyan ilk ülke olmaktayken tek ülke olarak kalmayabileceği değerlendirmesi yapılıyor. Filistin Yönetimi'nin Lübnan Büyükelçiliği Sözcüsü Hasan Şaşniya, ABD'nin ardından İsrail'in varlık gösterdiği küçük Afrika ülkelerinin de Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanınması yönünde ‘tehlikeli' kararlar alabileceklerini belirtti.