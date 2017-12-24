Dünya Üçüncü Güzeli Esin Terzioğlu





Gürcistan’da gerçekleşen Miss Diamond of the World 2017 Dünya Güzellik Yarışmasında Kuzey Kıbrıs Kraliçemiz Esin Terzioğlu Dünya üçüncülüğü ile taçlandı.





Macaristan’nın Kraliçe seçildiği gecede Esin Terzioğlu ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin son 30 yılda Dünya yarışmalarında aldığı en büyük derece ile taçlandı.