Dünyaca ünlü futbolcu men edildi!

İngiltere Premier Lig takımlarından Burnley'de oynayan orta saha oyuncusu Joey Barton, bahis olayına karıştığı gerekçesiyle 18 ay men cezası aldı.

İngiltere Futbol Federasyonundan (FA) yapılan açıklamada, 34 yaşındaki İngiliz oyuncunun bahis olaylarına karıştığı için 18 ay süreyle tüm futbol faaliyetlerinden men edildiği ve 30 bin sterlin para cezasına çarptırıldığı bildirildi. Barton'ın, 26 Mart 2006-13 Mayıs 2016 tarihlerinde oynanan futbol karşılaşmalarında 1260 kez bahis olaylarına karıştığı öne sürülüyordu.

Kariyerinde Manchester City, Newcastle United, Marsilya ve Rangers gibi ekiplerde de forma giyen Barton, Burnley ile bu sezon 18 maça çıkıp bir gole imza attı.



İLK BAHİS SKANDALI DEĞİL

Geçen sezon İskoç ekiplerinden Rangers forması giyen Barton, takım için kavga da ettiği gerekçesiyle 3 hafta takımdan uzaklaştırılmıştı. Yönetim tarafından affedilen İngiliz oyuncu bu kez de kumar ve bahis skandalıyla gündeme oturmuştu.

İskoçya Futbol Federasyonu, Barton'un 1 Temmuz ve 15 Eylül 2016 arasında toplam 44 maça bahis oynadığı ortaya çıkarmıştı. Oyuncu sezon 10 Kasım'da Rangers'tan ayrılarak Premier Lig ekibi Burnley'e kısa süreliğine imza atmıştı.

TAKIM ARKADAŞINI DÖVMÜŞTÜ

Adı her daim skandallara karışan Barton, daha önce Manchester City'deyken takım arkadaşı Ousmane Dabo'yu antrenman sırasında dövmüş, 4 ay futboldan men cezası almıştı. Sokak ortasında kavga etmek ve mülkiyet alanına saldırı suçlarından 2 kez mahkemeye çıkan İngilizlerin sorunlu oyuncusu, 6 ay hapis cezasına çarptırılıp, 77 gün hapiste kalıp çıktı.



Xabi Alonso ve Dickson Etuhu'ya yaptığı faullerden ötürü uzun süre maç ceza alan ve Newcastle United - Blackburn Rovers maçında Blackburn'lu Pedersen'e yumruk attık.