Dünyaca ünlü modacı hayatını kaybetti

Fransız moda tasarımcısı Hubert de Givenchy 91 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini modacının şirketi doğruladı.

GIVENCHY KİMDİR?

Hubert de Givenchy 1952 yılında Paris’te ilk moda evini açtı.

Stilinin farkı, kıyafetlerde kullandığı renk armonisi ve kontrastlardır.

Hubert de Givenchy modern ve elegan stili sayesinde birçok vefalı müşteri kazanmıştır. Audrey Hepburn dışında Guinness, Grimaldi ve Kennedy aileleri tarafından yıllarca giyilmiştir.

Moda dünyasında dün oluğu gibi bugünde vazgeçilmez isimler arasındadır.

Givenchy markası 1957 senesinde Audrey Hepburn’e ithaf edilen ilk parfüm L’interdit ile birlikte parfüm piyasasında yerini aldı. Moda dünyasındaki farklılığını parfümde de kullanarak bütün dünyaca bilinen vazgeçilmez parfümler yarattı ve yaratmaya da devam ediyor.

2003 yılında piyasaya çıkardığı Very Irresistible Givenchy adlı parfümüyle birlikte, dayanılmaz ilham perisi Liv Tyler markayla bütünleşen bir isim yani Givenchy’nin yeni yüzü oldu. Moda dünyası ve parfüm sektöründeki başarısını perçinleyerek 1989 yılının ilk yarısında renkleri uygulamadaki hünerini kullanarak Givenchy makyaj ürünleri yaratıldı.

1989 senesinin ikinci yarısında ise Givenchy cilt bakım ürünleri piyasaya sürüldü. Cilt bakımında teknolojik yenilikler hızlı bir şekilde uyguladığından, Givenchy cilt bakım ürünleri her sene ödül alarak bu sektördeki büyüklüğünü ispat ediyor.

Hubert de Givenchy 1996 yılında Givency'den ayrıldı.