Dünyada 2 milyar insan 'kirli' su içiyor

Dünya genelinde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan kişilere gönüllü yardım eden Yeryüzü Doktorları, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2 milyar insanın içme suyu olarak kirli suları kullanmak zorunda kaldığını bildirdi.

Yeryüzü Doktorları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından düzenlenen Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda, dünyada suyun giderek artan öneminden dolayı her yıl 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olarak kutlanmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Dünya Su Günü'nde sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için gerekli temiz suya erişemeyen insanlar olduğuna dikkati çekilen açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2 milyar insanın içme suyu olarak kirli suları kullanmak zorunda kaldığı aktarıldı.

Aynı raporda, kirli suların kullanımı ve sanitasyon yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan ishal sonucu her yıl 502 bin ölümün gerçekleştiğine değinilen açıklamada, "2025 yılına gelindiğinde, dünya nüfusunun yarısının suya erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde yaşayacağı tahmin edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

120 bin kişiye temiz su

Açıklamada, Yeryüzü Doktorları'nın sanitasyon kaynaklı bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek amacıyla kuraklığın yaşandığı ve altyapının eksik olduğu Çad, Kenya, Nijer, Kongo DC, Somali ve Afganistan'da 172 su kuyusu açarak, 120 bin kişinin temiz suya erişiminin sağlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Buse Gizem Danış, temiz suya erişmek isteyen kişilerin yaşadığı zorluklara dikkati çekti.

Danış, "Afganistan'da çocuklar temiz suya erişmek için sabah 08.00'de yola çıkıyor, bu yolculuk 6 saat sürdüğü için okullara gidemiyorlar. Yılda 15 çocuk bu yolculuk esnasında hayatını kaybediyor. Nijer'de ise kadınlar temiz suya erişemedikleri için yollarda bulunan kanalizasyona karışmış sulardan su içiyor." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar Afganistan'dan Suriye'ye, Somali'den Gazze'ye, Uganda'dan Yemen'e 50'ye yakın ülkede projeler yürüten Yeryüzü Doktorları, sağlık yardımına ihtiyaç duyan bölgeler başta olmak üzere doğal felaketlerden etkilenen ülkelere de en hızlı şekilde ulaşmayı hedefliyor.