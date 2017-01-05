Dünyada bir ilk! Ölen hastanın elinden...

Eli olmadan doğan 32 yaşındaki adama, hayatını kaybeden bir donörün eli nakledildi.

Yayınlanan haberlere göre Polonya'da doğuştan eli olmayan Piotr'ye yaşamını yitiren bir donörün eli nakledildi. 32 yaşına kadar sol eli olmayan adama el nakli operasyonunu yapan Domanasiewicz, dünyada bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

Operasyonun,organları olmadan doğan ve tek seçeneği protez olan binlerce insan için bir umut ışığı olabileceğini de ekledi.



