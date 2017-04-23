Dünyada on binlerce kişi bilim özgürlüğü için yürüdü

Dünya çapında ilk kez düzenlenen Bilim Yürüyüşü’ne on binlerce kişi katıldı. Göstericiler bilimsel gerçeklerin dikkate alınması çağrısı yaparken, otokratların bilgili olmayan bir toplum istediğine dikkat çekti.

Bilim özgürlüğü ve bilimsel çalışmaların sonuçlarına gereken değerin verilmesini talep eden binlerce kişi cumartesi günü dünyanın yaklaşık 600 kentinde düzenlenen "Bilim Yürüyüşü”ne katıldı.

Bilim Yürüyüşü düzenlenmesi fikri ABD Başkanı Donald Trump'ın bilimsel çalışmalara yönelik tutumu oldu. İklim değişikliğine ilişkin bilimsel bulguları inkâr etmeye çalışan Trump, bilimsel çalışmalara ayrılan bütçede de kısıtlamalar yapılmasını öngörüyor.

Dünyadaki birçok bilim insanı da iklim değişikliğinin yanı sıra aşıların yararları gibi konulardaki bilimsel bulguların siyasetçiler ve toplum tarafından dikkate alınmamasını ve hatta reddedilmesini endişeyle karşılıyor.

Washington'daki Bilim Yürüyüşü'ne yağmura rağmen binlerce insan katıldı

Dünya çapında ilk kez düzenlenen yürüyüşlerin merkezi ABD'nin başkenti Washington oldu. Washington'da yağmura rağmen yaklaşık 10 bin kişi gösteriye katıldı. Bunun yanı sıra New York, Chicago, Los Angeles gibi kentlerde de yürüyüşe dahil oldu.

“Düşünenlere ihtiyacımız var, inkârcılara değil”

Cumartesi günü ilk gösteriler Avusturalya ve Yeni Zelanda'da yapıldı. Avustralya'nın Sidney kentinde beyaz önlükler giymiş binlerce kişinin katıldığı Bilim Yürüyüşü'nde, "bilim olmadan her şey sadece bir kurgu,” "bizim düşünenlere ihtiyacımız var, inkârcılara değil” yazılı pankartlar dikkati çekti.

Bilim Yürüyüşü Münih'te de düzenlendi

Almanya'da yaklaşık 37 bin kişi katıldı

Almanya'da Bilim Yürüyüşü'nü düzenleyenlerin verdiği bilgiye göre, 20'den fazla gösteriye toplam yaklaşık 37 bin kişi katıldı. Başkent Berlin'de "bilim bir görüş değildir, alternatif gerçekler bir yalandır” sloganıyla düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 11 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Münih'te polis yetkililerinin verdiği bilgilere göre, Bilim Yürüyüşü'ne yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Max-Planck Enstitüsü Başkanı Martin Stratmann burada yaptığı konuşmada, "İnsanların dünyayı tarihte hiç olmadığı kadar değiştirdiği bir dönemde, bilimsel gerçekler göz önünde bulundurulmadan kararlar alınması kabul edilemez” dedi.

"Otokratlar bilgili olmayan bir toplum istiyor”

Almanya'daki Bilim Yürüyüşü organizatörleri bu gösterilerin Trump'a karşı düzenlenmediğini vurguladı. Greifswald'deki gösteride konuşan felsefe profesörü Micha Werner ise bilimsel bulguların inkâr edilmesinin dünyanın farklı ülkelerinde karşılaşılan bir sorun olduğunu vurgulayarak, "otokratların bilgili olmayan bir toplum istediğini” savundu. Werner, bilimsel gerçeklerin bulunmadığı yerde korku, endişe ve belirsizliğin etkin olduğuna dikkat çekti.

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