Dünyadaki en büyük savaş gemilerinden ‘Iwo Jima’ Limasol Limanı’nda

ABD Donanması’na ait, dünyadaki en büyük savaş gemilerinden biri olan “Iwo Jima” gemisi dün yakıt ikmali yapmak amacıyla Limasol Limanı’na demirledi.

Politis ve diğer gazeteler, Hayfa limanından ayrılan “Iwo Jima” savaş gemisinin dün sabah saatlerinde Limasol Limanı’na demirlediğini yazdılar.

Gazete, geminin İsrail’le ortaklaşa gerçekleştirilen bir tatbikata katıldığını, 2 bin 500 kişilik mürettebata sahip geminin, personel dinlendikten ve gemi yakıt ikmali yaptıktan birkaç gün sonra Limasol Limanı’ndan ayrılacağını vurguladı.

2006'da da gelmiş

Iwo Jima 12 yıl önce 2006 yılında da Limasol limanına demirlemiş, yakıt ikmalinin ardından ayrılmıştı