Dünyadan inecek var… 

Yeni yılın eşiğine az kaldı.

Belli belirsiz bir sevinç var buruklukla karışmış.

Zaten bu kaçıncı yılbaşı hayatınızda?

Ne kadar çabuk geçiyor zaman…

…

Savaşı yaşayan çocuklara ne anlam ifade eder yeni yıl?

…

Konuşmaların, yazıların, şiirlerin, şarkıların tekrarlandığı noktada duracaksınız.

Tekrara gerek yok.

Yaşadığımız yer bütün kuralların dışında mı?

Ne kadar tekrarla tekrarlanıyor hayat?

…

Demek ki, dedik, (dostlarla sohbet ederken),

Belki de bu ahalinin çoğunluğu böyleydi.

Demek ki, dedik, (hayal kırıklıkları içinde),

Müstahaklarıdır… dedik.

Haksızlık ettiğimizi anlayınca maraza gelip bir sonuca vardık:

Kurtarıcıyım diye övünme, bir gün gelir kurtarılmak durumunda kalırsın…

…

Doğru muydu bu sonuç?

Ne bileyim…

…

Ampuller Osmanlıcı ya,

Bunlar,

Yani İmamlar,

Çocukların başlarını örttüler,

Fen bilimlerinden din derslerine geçtiler,

Çağdaş eğitim yapan kurumları dağıttılar,

Osmanlı Spor’u kurdular,

Abdülhamit’i falan kutlamaya başladılar,

Yeni kindar nesiller yetiştirdiler,

Bu nesiller cihat isteyerek yollara düştüler,

Hamile kadınlara, kız çocuklarına göz diken yobazla doldu ortalık,

Kaç vilayet varsa her birinde tekbir sesleri yükseliyor,

Yavaş yavaş, gıdım gıdım istedikleri dönüşümü yaptırıyorlar,

Memleket sadece kar altında değil,

Demokrasi de kar, boran altında…

…

Gazeteciler hapiste bunlar anayasa yapacak.

Vekiller içeride bunlar anayasa yapacak.

Akademisyenler susturuldu bunlar anayasa yapacak.

Ortağından biri darbeci çıkınca kendisine yeni ortak buldu badem bıyık.

Meclisin en küçük partisi ile anayasa yapacak.

Üstelik ampul buna demokrasi diyecek…

…

Atatürk heykelinin Rize’de meydandan kaldırılması Osmanlıca bir iştir…

…

Şaşırmayacaksın…

…

Burada da var ya Atatürkçüler!

Yürekleri sızlamaz.

Siz onlardan hiç kınama falan duyuyor musunuz?

Gericiliğe, yobazlığa karşı endişe bildirdiklerini duyuyor musunuz, barış isteyenlere kafayı taktıkları kadar?

…

Gün gelir,

Girne Kapısı’ndaki Atatürk heykelini kaldırırlarsa,

Hani kurşunlara da hedef olmuştu bir zamanlar,

Şimdi sıra yobazlardaysa.

Yine kınamayacaklar kılları oynamayacak şaşmayın…

…

Ne diyecektik?

Şu yılbaşılar.

Keşke kar yağsa,

Biraz beyazlansa Lefkoşa ve dağlar ve tekmil her yer.

Yılbaşı dendi mi soğuk ve kar gelir insanın aklına, beyazla süslenmiş ağaçlar.

Lakin biz sonbahar gibi kutlarız doğrusu sarı yapraklar ayaklarımızın altında…

…

Bugün 1 Ocak günü olsa,

Yani yılbaşı gecesinden hemen sonra,

Gündem kırk yıl öncesinin aynısıdır:

Federasyon.

Konuşulan tekrardan ibarettir ne berbat bir şey…

…

Bir şairin kafası atmıştı bir zamanlar,

“Durdurun federasyonu inecek var” demişti.

Halbuki ne inecek olan var ne binecek galiba.

Dibelik boşa mı yazılıyor geçip giden yıllar?

Peki, bu saçlarımıza düşen aklar ne o zaman?

Ya yüzümüzdeki çizgiler?

Yılları durdurabilir misin usta?

Dünyadan inecek var…