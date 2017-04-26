HABER KIBRIS

Dünyanın en büyük tavşanı olacaktı ölü bulundu

26/04/2017

Dünyanın en büyük tavşanı olacaktı ölü bulundu
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Dünyanın en büyük tavşanı Darius'un 10 aylık yavrusu United Airline uçağında ölü bulundu.

United Airlines skandallara doymuyor. Dünyanın en 'büyük tavşanı' olarak bilinen Darius'un 10 aylık yavrusu Simon United Airlines uçuşu sırasında hayatını kaybetti.

Kimliği belli olmayan bir kişi tarafından satın alınan minik tavşan Chicago'ya yolculuk yapıyordu. Darius'un sahibi Anette Edwards, The Sun'a verdiği röportajda Simon'un da babası Darius gibi dünyanın en büyük tavşanı olmasını beklediklerini söyledi.

Dünyanın en büyük tavşanı olacaktı ölü bulundu
10 aylık Simon

United Airlines sözcüsü durumdan dolayı çok üzgün olduğunu açıklarken "Bizimle birlikte seyahat eden havanların sğalığı ve güvenliği bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı. "Müşterimizle iletişim halindeyiz" diyen sözcü konuyu incelediklerini ifade etti.

 



TAGS: United airlines, ABD, tavşan
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