Dünyanın en büyük uçağı Larnaka'ya acil iniş yaptı

Dubai'den Londra'ya giden Avustralya Havayolu Qantas'a ait dünyanın en büyük yolcu uçağı A380-800 bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Larnaka Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Karadeniz üzerinde uçarken saat 09.00 sularında acil iniş talep eden dünyanın en büyük yolcu uçağı A380-800 10.20'de Larnaka havaalanı'nda güvenli bir yere indi. Rahatsızlanan yolcu için doktorlar ve hemşireler uçağa alındılar.

Hava limanı, uçağın büyüklüğü ve taşıdığı çok sayıda yolcu yüzünden alarma geçti.

A380-800 Qantas uçağı Larnaka'ya ikinci kez acil iniş yapmış oldu. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Sydney'den Londra'ya yapılan Qantas seferinde, yolcuların birinin hastalanmasının ardından Kıbrıs'a inmişti