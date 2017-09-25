Dünyanın en hızlı akıllı telefonu belli oldu
Tom's Guide dünyanın en hızlı akıllı telefonu için yaptığı testin sonuçlarını yayınladı. İşte elde edilen rakamlara göre, dünyanın en hızlı akıllı telefonları ve kullanıcılarına sundukları özellikler...
25/09/2017
Tom's Guide dünyanın en hızlı akıllı telefonu için yaptığı testin sonuçlarını yayınladı. İşte elde edilen rakamlara göre, dünyanın en hızlı akıllı telefonları ve kullanıcılarına sundukları özellikler...
5- Galaxy S8 (Skor: 6 bin 295)
5.8 inç ekran boyu
64 GB hafıza
4 GB RAM
1440x2960 (QHD+) ekran çözünürlüğü
3 bin Mah pil
12 MP kamera
4- OnePlus 5 (Skor: 6 bin 542)
5.5 inç ekran
64 GB depolama
6 GB RAM
1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü
3 bin 300 mAh batarya
16 MP kamera
3- Galaxy Note 8 (Skor 6 bin 564)
6.3 inç ekran
64 GB depolama
6 GB RAM
1440x2960 (QHD+) ekran çözünürlüğü
3 bin 300 mAh pil
12 MP kamera
2- iPhone 8 ( Skor: 10 bin 170)
4.7 inç ekran
64 GB'dan başlayan depolama seçenekleri
2 GB RAM
750x1334 (HD+) ekran çözünürlüğü
1821 mAh pil
12 MP kamera
1- iPhone 8 Plus (Skor: 10 bin 472)
5.5 inç ekran
64 GB'dan başlayan depolama seçenekleri
3 GB RAM
1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü
2 bin 675 mAh batarya
12 MP kamera