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Dünyanın en hızlı akıllı telefonu belli oldu

Tom's Guide dünyanın en hızlı akıllı telefonu için yaptığı testin sonuçlarını yayınladı. İşte elde edilen rakamlara göre, dünyanın en hızlı akıllı telefonları ve kullanıcılarına sundukları özellikler...

25/09/2017

Dünyanın en hızlı akıllı telefonu belli oldu
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Tom's Guide dünyanın en hızlı akıllı telefonu için yaptığı testin sonuçlarını yayınladı. İşte elde edilen rakamlara göre, dünyanın en hızlı akıllı telefonları ve kullanıcılarına sundukları özellikler...
5- Galaxy S8 (Skor: 6 bin 295) 

5.8 inç ekran boyu 

64 GB hafıza 

4 GB RAM 

1440x2960 (QHD+) ekran çözünürlüğü 

3 bin Mah pil 

12 MP kamera 

4- OnePlus 5 (Skor: 6 bin 542) 

5.5 inç ekran 

64 GB depolama 

6 GB RAM 

1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü 

3 bin 300 mAh batarya 

16 MP kamera 
 
 

3- Galaxy Note 8 (Skor 6 bin 564) 

6.3 inç ekran 

64 GB depolama 

6 GB RAM 

1440x2960 (QHD+) ekran çözünürlüğü 

3 bin 300 mAh pil 

12 MP kamera 

2- iPhone 8 ( Skor: 10 bin 170) 

4.7 inç ekran 

64 GB'dan başlayan depolama seçenekleri 

2 GB RAM 

750x1334 (HD+) ekran çözünürlüğü 

1821 mAh pil 

12 MP kamera 

1- iPhone 8 Plus (Skor: 10 bin 472) 

5.5 inç ekran 

64 GB'dan başlayan depolama seçenekleri 

3 GB RAM 

1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü 

2 bin 675 mAh batarya 

12 MP kamera



TAGS: en hızlı akıllı telefon, teknoloji, haber, kıbrıs
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