Dünyanın en hızlı akıllı telefonu belli oldu

Tom's Guide dünyanın en hızlı akıllı telefonu için yaptığı testin sonuçlarını yayınladı. İşte elde edilen rakamlara göre, dünyanın en hızlı akıllı telefonları ve kullanıcılarına sundukları özellikler...

5- Galaxy S8 (Skor: 6 bin 295)

5.8 inç ekran boyu

64 GB hafıza

4 GB RAM

1440x2960 (QHD+) ekran çözünürlüğü

3 bin Mah pil

12 MP kamera

4- OnePlus 5 (Skor: 6 bin 542)

5.5 inç ekran

64 GB depolama

6 GB RAM

1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü

3 bin 300 mAh batarya

16 MP kamera





3- Galaxy Note 8 (Skor 6 bin 564)

6.3 inç ekran

64 GB depolama

6 GB RAM

1440x2960 (QHD+) ekran çözünürlüğü

3 bin 300 mAh pil

12 MP kamera

2- iPhone 8 ( Skor: 10 bin 170)

4.7 inç ekran

64 GB'dan başlayan depolama seçenekleri

2 GB RAM

750x1334 (HD+) ekran çözünürlüğü

1821 mAh pil

12 MP kamera

1- iPhone 8 Plus (Skor: 10 bin 472)

5.5 inç ekran

64 GB'dan başlayan depolama seçenekleri

3 GB RAM

1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü

2 bin 675 mAh batarya

12 MP kamera