Yollarda sıkça göremeyeceğiniz otomobiller suçla daha hızlı mücadele için polisin emrine veriliyor.

Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Bentley ve Mercedes gibi süper otomobiller son yıllarda güvenlik güçlerinin en etkin silahları haline geldi.

Yollarda sıkça göremeyeceğiniz otomobiller suçla daha hızlı mücadele için güvenlik güçlerinin emrine veriliyor.

İşte dünyanın en hızlı polis otomobilleri…

Rolls-Royce Ghost

Bugatti Veyron

Nissan GT-R

Lamborghini Huracan

Ariel Atom Formula 1 Car

Ford Mustang V8

Alfa Giulia QV

BMW i8

Ferrari FF

McLaren MP4-12C

Lamborghini Aventador

Lexus IS-F

Lotus Evora S

Caparo T1

Caparo T1

Lamborghini Gallardo

Chevrolet Corvette

Brabus G63 AMG

Lotus Evora S

Dodge Charger

Brabus CLS V12 S ‘Rocket’

Aston Martin One-77

Dodge Charger

HSV GTS

Volvo S60 Polestar

McLaren 12C

Bentley Continental GT

Ford F-150

Mercedes GLE Coupe

Spyker C8

Nissan GT-R