Dünyanın en hızlı polis otomobilleri
25/07/2017
Yollarda sıkça göremeyeceğiniz otomobiller suçla daha hızlı mücadele için polisin emrine veriliyor.
Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Bentley ve Mercedes gibi süper otomobiller son yıllarda güvenlik güçlerinin en etkin silahları haline geldi.
Yollarda sıkça göremeyeceğiniz otomobiller suçla daha hızlı mücadele için güvenlik güçlerinin emrine veriliyor.
İşte dünyanın en hızlı polis otomobilleri…
Rolls-Royce Ghost
Bugatti Veyron
Nissan GT-R
Lamborghini Huracan
Ariel Atom Formula 1 Car
Ford Mustang V8
Alfa Giulia QV
BMW i8
Ferrari FF
McLaren MP4-12C
Lamborghini Aventador
Lexus IS-F
Lotus Evora S
Caparo T1
Caparo T1
Lamborghini Gallardo
Chevrolet Corvette
Brabus G63 AMG
Lotus Evora S
Dodge Charger
Brabus CLS V12 S ‘Rocket’
Aston Martin One-77
Dodge Charger
HSV GTS
Volvo S60 Polestar
McLaren 12C
Bentley Continental GT
Ford F-150
Mercedes GLE Coupe
Spyker C8
Nissan GT-R