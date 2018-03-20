Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin hızla yaşlanıyor

Dünyada 1,39 milyarlık nüfusuyla en kalabalık ülke olan Çin’de, geçen yıl 241 milyona ulaşan yaşlı nüfusun hızla artması hükümet üzerindeki baskıyı artırıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünyada 2017 itibarıyla 60 yaş ve üstü 962 milyon kişi yaşıyor. Tüm dünyadaki yaşlıların dörtte biri ise 241 milyon ile Çin’de bulunuyor.

Çin’in nüfusunun yüzde 17,3’ünü oluşturan 60 yaş ve üzeri kişi sayısının 2050’de 487 milyona çıkması bekleniyor. BM verilerine göre, 2050’de 2,1 milyar olması beklenen dünyada 60 yaş ve üzeri nüfusun yaklaşık dörtte biri Çinli olacak.

Diğer yandan 2050 yılına kadar ülkenin yaşlı nüfusunun toplam nüfusun yüzde 26,4’üne ulaşması bekleniyor. Bu durumda Çin’de her dört kişiden biri 60 yaş ve üzeri olacak.

Çin’de 2016’da yürürlüğe giren iki çocuk politikası beklentiyi karşılayamadı. Çin Ulusal İstatistik Bürosunun verilerine göre, çalışmaya elverişli görülen 15-64 yaş aralığındaki nüfus, geçen yıl 998,3 milyona gerileyerek 2016 yılına göre, yaklaşık 27 milyon azaldı. Ülkedeki yaşam süresi de ortalama 76,5 yıla ulaştı.

Aile bireyleri ve akrabalarından ayrılarak huzurevlerine yerleştirilen yaşlılar, burada her türlü desteği görse de dışlanmış hissediyor.

Huzurevine terk edilen veya iş, kariyer ve benzer nedenler öne sürülerek yeteri kadar ilgi gösterilmeyen yaşlıların bu sorununa çözüm bulmaya çalışan Çin, 2013’te “yaşlıların daha sık ziyaret edilmesini ve maddi destek sağlanmasını” amaçlayan “Yaşlı Hakları Kanunu”nu kabul etti.

Kanuna göre, yetişkin çocuklar yaşlı ebeveynlerinin maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermek, yaşlıları sık sık ziyaret etmek ya da arayıp halini sormakla yükümlü hale geliyor. Kanun, işverenleri de çalışanların büyüklerini ziyaret etmesi için izin vermek zorunda bırakıyor.

Yaşlı nüfusu her yıl yaklaşık 10 milyon artan Çin’in başkenti Pekin’de de yaşlıların sayısı 2 milyonla kent nüfusunun yüzde 10’unun oluşturuyor.

Çoğunlukla emeklilikten sonra vakitlerini parklarda, bahçelerde geçiren Pekinli “ihtiyar delikanlıların” bir kısmı, torunlarıyla ve çocuklarıyla vakit geçirdiği bu alanlarda spor yapıyor. Bazıları da arkadaşlarıyla Çin’in geleneksel strateji oyunu Mahjong’u oynuyor, sohbet ediyor.