Dünyanın en pahalı sporcu sözleşmesi: 135 milyon Euro

Dünya şampiyonu Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, spor dünyasında eşi benzeri olmayan bir anlaşmaya imza atacak. Mercedes ile olan kontratını üç yıl daha uzatacak olan Lewis Hamilton, yıllık 45 milyon Euro’dan toplam 135 milyon Euro kazanacak. Bu rakam, spor tarihinde şimdiye kadar yapılmış en yüksek sporcu sözleşmesi olarak da tarihe geçecek. Lewis Hamilton, haftalık yaklaşık olarak 950 bin Euro’yu cebine koyacak.

Grid kızları alınan karar sonrasında isyan etti!Formula 1 yöneticilerinin 'günümüz toplum kurallarına uymayan bir kullanım' gerekçesiyle 2018'de işten çıkardığı grid kızları, feministlere çattı. Twitter'da seslerini yükselten grid kızları, 'kadın hakları savunucuları yüzünden çok sevdikleri bir meslekten oldukları ve işsiz kaldıkları' savını ortaya attı.İlgili Haberi Oku

Britanya’nın en başarılı Formula 1 pilotu olan Lewis Hamilton’ın 4 dünya şampiyonluğu bulunuyor. Mercedes Genel Müdürü Toto Wolff, Lewis Hamilton’a, bu pazar başlayacak olan yeni sezon öncesi imzayı attırmayı planlıyor. Formula 1’de yeni sezon Avustralya’da yapılacak Melbourne Grand Prix’i ile başlayacak. İngiliz pilot, şampiyonluk adayı olduğu Formula 1’e Melbourne’de iyi bir başlangıç yapmak için yarışacak.

33 yaşındaki Lewis Hamilton, test sürüşlerinin ardından yaptığı açıklamada yarışmaktan hala büyük keyif aldığını ve uzun süre daha Formula 1 pilotu olarak kariyerine devam etmek istediğini söylemişti.