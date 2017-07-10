‘Dünyanın en pahalı tablosu’ unvanı değişti

‘Dünyanın en pahalı tablosu’ unvanının değişim hızına yetişmek zor! Son olarak Gaugin’in 1892 yapımı Nafea Faa Ipoipo (Ne zaman Evleneceksin?) isimli eserinin 300 milyon dolara satıldığı ve en pahalı tablo unvanını aldığı açıklanmıştı. Ancak araştırmalar sonucunda eserin gerçek fiyatının 210 milyon dolar olduğu açığa çıktı.

UNVAN CEZANNE’NİN THE CARD PLAYERS’INA GEÇTİ

Böylece, unvan Paul Cezanne’nin 2012'de 250 milyon dolara Katar'a satılan The Card Players eserine geçti. Müzayede ile satılan en pahalı eser ise Picasso’nun Les femmes d'Alger (Version ‘O')'ya ait. 1955 yapımı resim 179.4 milyon dolara satılmıştı.