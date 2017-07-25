Dünyanın en sıra dışı ressamı: Onun fırçası elleri

Ressam Russell Powell, yarattığı sıra dışı teknikle enfes tablolar ortaya koyuyor. Benzersiz 'elle vurma tekniği' ile ortaya çıkardığı portreler son derece dikkat çekici. ABD'li sanatçı Kaliforniya'nın Campbell bölgesinde ilkokul öğretmenliği yapıyor. Öğrencilerini eserleri için önemli bir ilham kaynağı olarak gören Powell yaptığı muhteşem tabloları instagram hesabından da hayranlarıyla paylaşıyor. İşte Powell'in birbirinden eşsiz eserlerinden birkaçı