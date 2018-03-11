Dünyanın En Uzun Boylu Genci: Brandon Marshall

Birleşik Krallık Gallerli Brandon Marshall henüz ergenlik döneminde bir genç, yani boyu uzamaya devam edecek. Mirror'da karşımıza çıkan bu habere göre kendisi dünyanın en uzun genci olma rekorunu elinde tutuyor ve görünüşe göre tutmaya devam edecek.

16 yaşındaki Brandon Marshall, 2.25'lik boyu ile dünyanın en uzun genci ünvanını adlı.

Sadece geçtiğimiz yıl boyunca 12 cm uzayan genç basketbolcunun fiziksel gelişimi ise hala devam ediyor.

Galler genç milli takımında ise lakabı 'Minik'.

49 yaşındaki anne Lynne Quelch oğlunun daha ne kadar büyüyeceğini tahmin bile edemediklerini anlatıyor ve şöyle diyor;

"Kapılarda, tavanlarda zorlanıyor. Normal boylu insanlar için yapılmış heryerde zorlanıyor. Evde süper king boy yatağı var ama ona yeni özel yapım bir yatak yaptırmak zorundayız."

"Yolda yürürken insanlar durup fotoğraf çektirmek istiyor."

İngiltere'nin Suffolk şehrinde yaşayan Brandon, geçtiğimiz yıl 1.90'ı geçince haberlerde yer almıştı.

Doktorlar Brandon üzerinde çeşitli testler yaptı fakat boyunun bu kadar uzamasının sebebi konusunda bir sonuca varamadılar.

Daha geçmişte yapılan tetkiklerde ise Brandon'da kromozom 12'nin olmadığı tespit edilmişti.

Brandon "9 yaşına kadar boyum normaldi, sonra bir anda uzamaya başladık. 13 yaşına geldiğimde neredeyse 1.80 olmuştum," iyor

Küçük erkek kardeşi Jordan 12 yaşında ve serebral palsi rahatsızlığı var. Onun boyu yaşıtlarına göre normal.