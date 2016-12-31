Dünyanın en zengin 20 kişisi
31/12/2016
Forbes, 2016 yılının en zenginlerini açıkladı. İşte dünyanın en zengin 20 kişisi...
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Forbes, 2016 yılının en zenginlerini açıkladı. İşte dünyanın en zengin 20 kişisi...
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1 - Bill GatesServeti 75 milyar dolar
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2 - Amancio OrtegaServeti 67 milyar dolar
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3 - Warren BuffettServeti 60,8 milyar dolar
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4 - Carlos Slim HeluServeti 50 milyar dolar
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5 - Jeff BezosServeti 45,2 milyar dolar
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6 - Mark ZuckerbergServeti 44,6 milyar dolar
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7 - Larry EllisonServeti 43,6 milyar dolar
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8 - Michael BloombergServeti 40 milyar dolar
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9 - Charles KochServeti 39,6 milyar dolar
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9 - David KochServeti 39,6 milyar dolar
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11 - Liliane BettencourtServeti 36,1 milyar dolar
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12 - Larry PageServeti 35,2 milyar dolar
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13 - Sergey BrinServeti 34,4 milyar dolar
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14 - Bernard ArnaultServeti 34 milyar dolar
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15 - Jim WaltonServeti 33,6 milyar dolar
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16 - Alice WaltonServeti 32,3 milyar dolar
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17 - S. Robson WaltonServeti 31,9 milyar dolar
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18 - Wang JianlinServeti 28,7 milyar dolar
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19 - Jorge Paulo LemannServeti 27,8 milyar dolar
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20 - Li Ka-shingServeti 27.1 milyar dolar