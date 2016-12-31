HABER KIBRIS

Dünyanın en zengin 20 kişisi

31/12/2016

Dünyanın en zengin 20 kişisi
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Forbes, 2016 yılının en zenginlerini açıkladı. İşte dünyanın en zengin 20 kişisi...

 

 
  • Forbes, 2016 yılının en zenginlerini açıkladı. İşte dünyanın en zengin 20 kişisi...
  • 1 - Bill Gates
    1 - Bill Gates
    Serveti 75 milyar dolar
  • 2 - Amancio Ortega
    2 - Amancio Ortega
    Serveti 67 milyar dolar
  • 3 - Warren Buffett
    3 - Warren Buffett
    Serveti 60,8 milyar dolar

  • 4 - Carlos Slim Helu
    4 - Carlos Slim Helu
    Serveti 50 milyar dolar

  • 5 - Jeff Bezos
    5 - Jeff Bezos
    Serveti 45,2 milyar dolar

  • 6 - Mark Zuckerberg
    6 - Mark Zuckerberg
    Serveti 44,6 milyar dolar

  • 7 - Larry Ellison
    7 - Larry Ellison
    Serveti 43,6 milyar dolar

  • 8 - Michael Bloomberg
    8 - Michael Bloomberg
    Serveti 40 milyar dolar

  • 9 - Charles Koch
    9 - Charles Koch
    Serveti 39,6 milyar dolar

  • 9 - David Koch
    9 - David Koch
    Serveti 39,6 milyar dolar

  • 11 - Liliane Bettencourt
    11 - Liliane Bettencourt
    Serveti 36,1 milyar dolar

  • 12 - Larry Page
    12 - Larry Page
    Serveti 35,2 milyar dolar

  • 13 - Sergey Brin
    13 - Sergey Brin
    Serveti 34,4 milyar dolar

  • 14 - Bernard Arnault
    14 - Bernard Arnault
    Serveti 34 milyar dolar

  • 15 - Jim Walton
    15 - Jim Walton
    Serveti 33,6 milyar dolar

  • 16 - Alice Walton
    16 - Alice Walton
    Serveti 32,3 milyar dolar

  • 17 - S. Robson Walton
    17 - S. Robson Walton
    Serveti 31,9 milyar dolar

  • 18 - Wang Jianlin
    18 - Wang Jianlin
    Serveti 28,7 milyar dolar

  • 19 - Jorge Paulo Lemann
    19 - Jorge Paulo Lemann
    Serveti 27,8 milyar dolar

  • 20 - Li Ka-shing
    20 - Li Ka-shing
    Serveti 27.1 milyar dolar



TAGS: Dünyanın en zengin 20 kişisi
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