Dünyanın ilk renksiz kahvesi satışa sunuldu

Dünyanın ilk renksiz kahvesi 'Clear Coffee' İngiltere'de satışa sunuldu.

Güne başlarken pek çok kişinin vazgeçilmezi olan kahve ilginç bir değişime uğradı. Kafein bağımlılarının yeni gözdesi olmaya aday renksiz kahve görücüye çıktı.

"Clear Coffee" isimli kahveyi bildiğimiz anlamda kahveden ayıran özelliği renksiz olması.

Su gibi gözüken Clear Coffee David Nagy ve kardeşi Adam tarafından hayata geçirildi.

Londra'da yaşayan Slovakya asıllı Nagy kardeşlerin iddiasına göre Clear Coffee'yi bildiğimiz kahveden ayıran en önemli özelliği düşük kalorili olması.

Kahve üretiminde daha önce kullanılmayan bir metot kullandıklarının altını çizen Nagy kardeşler, "İşlenen kahve çekirdekleri kafein kaybına uğruyor, biz de bunu yüksek kaliteli doğal kafein ekleyerek telafi ediyoruz" diyor.