Dünyanın konuştuğu çocuğun nerede olduğu belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararı, Filistin sokaklarında yeni bir intifadayı başlattı. Bütün dünya Filistin'deki yaşanan gelişmeleri anlık aktarırken, gündeme bir fotoğraf damgasını vurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, fotoğrafa tepki göstererek, "14 yaşındaki çocuğu gözleri bağlı olarak bu teröristler bakın ne halde sürüklüyor." ifadesini kullandı.

DÜNYA ONU KONUŞUYOR

25'e yakın İsrail askeri, gözaltına aldığı 14 yaşındaki Fevzi El-Cunidi isimli Filistinli çocuğu gözleri bağlı bir halde götürüyor.

İsrail askerlerinin panik ve teyakkuz halinde olduğu fotoğrafta, Filistinli çocuğun dik duruşu ise dikkatlerden kaçmamıştı.

NEREDE OLDUĞU BELLİ OLDU

Anadolu Ajansı Kudüs muhabirinin paylaştığı bilgiye göre, kahraman çocuk Beytullahim yakınında askeri hapishanede tutuluyor.

İLAÇ ALMAYA GİTMİŞTİ!



22 İsrail askeri tarafından gözleri bağlı olarak gözaltına alınan Muhammed Fevzi El- Junidi'nin ailesi genç çocuktan haber alamadığını söyledi. El-Junidi'nin amcası Reşad El- Junidi yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bu fotoğraflara bakmak insanlara bu kadar acı verirken ailesi olarak bizim yaşadıklarımız gerçekten çok ağır. 16 yaşında silahsız bir çocuğu tıpkı bir suçlu gibi yakalayıp götürdüler. Etraftakilerden yaralı olduğunu öğrendik. Onunla görüşmemize izin vermiyorlar.



Babası ve annesi çok hasta. Babası beş ameliyat geçirdi. Ailesiyle Fevzi ilgileniyordu. O sırada da ailesine ilaç ve yiyecek almak için dışarı çıkmıştı. Nasıl savunmasız bir çocuğa böylesine vahşice saldırıyorlar. Bize sadece bugün saat 13.30'da mahkemesi olduğu bildirildi. Ne halde olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok. Ancak bunlar bizi yıldıramaz. Mücadelemiz her zaman devam edecek. Biz Filistin'in çocuklarıyız. Bu karara asla razı olmayacağız. Çocuklarımıza kalbine ve aklına Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu kazıdık. Bunu asla silemezler."