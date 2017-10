Dünyanın yeni para birimi IMFCoin mi oluyor?

The Wall Street Journal gazetesinde “Bitcoin’i unutun IMFCoin'i duydunuz mu?” başlığı ile yer alan habere göre IMF Başkanı Christine Lagarde, İngiltere Merkez Bankası tarafından düzenlenen forumda yaptığı konuşmada IMF’nin para birimi olarak da bilinen SDR’ın gelecekte üstlenebileceği dijital rolüne değindi.



Haberde Lagarde’ın açıklamalarının SDR’ın mevcut uluslararası paraların yerini alma ihtimalini ortaya çıkardığına yer verilirken IMF Başkanı'nın konuşmasında bu ihtimalin “abartı bir farazi” olmadığını ve IMF’nin bu duruma hazırlıklı olması gerektiğini söylediğine dikkat çekildi.



James Mackintosh imzası ile yayınlanan haberde SDR ya da IMFCoin’in ileride çok daha geniş kesimlerce para birimi olarak kullanılabileceği, uluslararası ticarettin bu para ile yapılabileceği ve bu sayede kur dalgalanmalarından ötürü ülkelerin gördüğü zararın önüne geçilebileceği belirtiliyor. Ayrıca IMF’nin dijital SDR’ı (IMFCoin) uluslararası bir para birimine dönüştürmesi durumunda bu paranın değerinin ise şu an olduğu gibi çeşitli para birimlerinin yer aldığı sepete göre belirlenmeyeceği kendine has bir değeri olacağı ifade ediliyor.



Yine aynı habere göre SDR’ın uluslararası rolünü arttırılmasını en çok Çin ve diğer gelişmekte olan ülkeler istiyor. Çin’in uzun zamandır ülkede doların rolünü azaltmaya yönelik adımlar attığına dikkat çekilen haberde gelişmekte olan ülkelerin de dolardan kaynaklı risklerini çeşitlendirmek istediklerine vurgu yapılıyor.



SDR NEDİR?



IMF’in bir nevi para birimi olarak da görülen SDR yani Özel Çekme Hakları, IMF’nin üye ülkelerin mevcut resmi rezervlerine katkıda bulunmak amacıyla 1969 yılında oluşturduğu uluslararası bir rezerv varlığı. Üye ülkelere IMF kotalarıyla orantılı olarak tahsis edilen SDR aynı zamanda IMF’nin ve diğer bazı uluslararası kuruluşların hesap birimi olarak da kullanılıyor. SDR’nin değeri, başlıca uluslararası para birimlerinden oluşan bir sepet esas alınarak belirleniyor.