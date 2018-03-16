Dünya’ya çarpabilir... NASA planları hazırladı

NASA’nın tespit ettiği Bennu adlı asteroidin 2135 yılında Dünya’ya çarpma riski var. Bilim insanları şimdiden bu asteroidi önlemenin hesaplarını yapıyor.

Planlardan biri 8.8 ton ağırlığındaki bir uzay aracını, asteroide çarptırarak göktaşının yolunda sapmasını ve Dünya’yı teğet geçmesini sağlamak.

EMPIRE STATE BİNASINDAN BÜYÜK

Bir başka planda uzay aracına nükleer bomba yükleyerek Bennu’yu tamamen imha etmek. Bennu adı verilen göktaşının 500 metrelik çapı ABD’nin New York kentindeki Empire State binasını aşıyor.

Öte yandan, Bennu’nun Dünya’ya çarpma ihtimali 2 bni 700’den 1 ihtimal. Ancak bilim dünyası bu küçük ihtimali de tamamen dışlamadan böyle bir durumda ne yapılabileceği üzerine kafa yoruyor.