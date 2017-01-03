Dur de inisiyatifi eylemle KTÖS’ü protesto etti

“Dur De İnisiyatifi”, çıkarttığı 2017 ajandasında Kıbrıs Türk tarihini tek yanlı çarpıtan ifadeler bulunduğu gerekçesiyle Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı eylemle protesto etti.

KTÖS merkez binasına KKTC ve Türk bayraklarıyla yürüyen yüzlerce kişi marş söyledi, KTÖS yönetimi aleyhinde sloganlar attı.

İnisiyatif, çok sayıda polisle geniş güvenlik önlemi alınan KTÖS binası önüne siyah çelenk bıraktı.

İnisiyatif temsilcileri tarafından buradaki polislere karanfil verildi.

Protesto eylemi, basın açıklamasının okunması ve çelenk koymak için Atatürk Anıtı’na yürüyüşe geçilmesiyle sona erdi.

Dur De İnisiyatifi adına basın açıklaması okuyan ve 21 yıllık öğretmen olduğu bildirilen Nezihe Beyoğlu, KTÖS’ün Kıbrıs Türk tarihini çarpıtan ifadelerini reddettiklerini, bu ifadeleri ajandaya yazanları en sert şekilde kınadıklarını kaydetti.

Tarihin bağımsız tarihçiler ve uzamanlar tarafından yazılması gerektiğini belirten Beyoğlu, “Sendika’nın bu çalışmayı kendi gizli ajandasının bir ürünü olarak ortaya koymasını ve toplumun her kesimini rencide etmesini kabullenmemiz mümkün değildir” dedi.

Beyoğlu, sendikanın siyaset yeri değil, öğretmenlerin meslek birliği olduğunu vurguladı.

Ülkeyi yöneten hükümetlere seslenen Beyoğlu, KKTC bir devlet ise devletin gereğinin yerine getirilerek, devletin itibarını yerle bir etmek istediği gerekçesiyle KTÖS yönetiminin bunu bir kez daha yapmaya cüret edemeyeceği önlemlerin alınmasını talep etti.



