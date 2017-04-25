Dürüst: 'Girne dağyolunun yapımıyla ilgili Türkiye’de ihaleye çıkıldı…'

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, balıkçı barınaklarının Tarım Bakanlığı’nın uhdesinde olduğunu anımsatarak, Lapta Balıkçı Barınağı konusunda kendilerine herhangi bir bilgi ulaşılmadığını kaydetti.

Trafik kazaları konusuna da değinen Dürüst, sürücülerin cep telefonuyla konuşmasının ve süratin kaza nedeni olduğunu belirtti.

Dürüst, dağ yolundaki üzücü kazanın ardından neredeyse 20’ye yakın kişinin daha hayatını kaybettiğini ifade ederek, geçtiğimiz gün Mağusa’da meydana gelen ölümlü trafik kazasına değindi, böyle bir yerde nasıl ölümlü kaza olduğunu anlamakta zorlandığını söyledi.

Dürüst, trafik konusunda eğitimin önemli olduğunu kaydetti.

Kemal Dürüst, Girne dağ yolunun yapımıyla ilgili Türkiye’de ihaleye çıkıldığını, 60 firmanın katıldığı ihalenin kazananının bu günler içinde açıklanacağını dile getirerek, ihale kapsamında sadece dağ yolunun değil Acapulco- Girne, Girne -Gönyeli arasındaki yolların da bulunduğunu belirtti.

Dürüst, Karaağaçlıların kendisine ulaştığını, köyün üst yolunun tamiri konusunda adım atılacağını kaydetti.

Dürüst, öncellik olarak Girne-Değirmenlik dağ yolunun yapılacağını da sözlerine ekledi.