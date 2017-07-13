Dürüst: Gönyeli Çemberi ile ilgili çalışmalar Ağustos sonu tamamlanacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Gönyeli çemberinde devam eden, 1’nci etap kaçış yolları projesi çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla, Gönyeli çemberini ziyaret etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bürokrat ve teknik ekibinin de Bakan Dürüst’e eşlik ettiği Gönyeli Çemberi inceleme ziyaretinde, çalışmaları gerçekleştiren firma yetkilileri de hazır bulundu.

Bakan Dürüst, çalışmaların gidişatı hakkında, teknik personelden bilgiler alarak, projenin geldiği aşamayı yerinde inceledi.

Çalışmaları sürdüren firma yetkilileri ile bir süre görüşen Bakan Dürüst, basına çalışmaların son durumu hakkında açıklamalarda da bulundu.

Bayındırlık ve ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, ziyareti ve Gönyeli Çemberi kaçış yolları yapım proje çalışmalarının son durumu hakkında basına yaptığı açıklamasında, KKTC’nin kalbi konumundaki Gönyeli çemberi trafiğinin rahatlatılmasına yönelik olarak başlattıkları ve 2 etap şeklinde projelendirilen çalışmaların 1’nci etabı olan kaçış yolları yapım projesinin çalışmalarının, ihaleyi kazanan firma tarafından süratle devam ettiğini belirtti.

“Teknik personelden almış olduğum bilgiler doğrultusunda, çalışmalar süratle devam etmekte ve çalışmaları aksatacak herhangi bir sorun da şu anda yok. Çalışmalar şu anda son kat asfaltlama olan aşınma paylarının döküleceği bir noktaya gelmek üzeredir” diyen Bakan Dürüst, projenin hedeflenen sürenin biraz gerisinde kalmasının en büyük sebebinin, Gönyeli çemberinin KKTC trafiğinin en yoğun olduğu yer olması ve bundan dolayı alt yapı düzenlemelerinin yavaş ilerlemek zorunda olmasından kaynaklandığını belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Gönyeli çemberi 1’nci etap kaçış yolları projesinin, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin katkıları ile çalışmalarda beklenmedik bir sorun meydana gelmemesi halinde Ağustos ayının sonlarına doğru tamamlanarak, halkın hizmetine sunulacağını kaydetti.

Bakan Dürüst, projenin tamamlanması ile birlikte, Gönyeli çemberi trafiğinin büyük oranda rahatlayacağı inancında olmalarının yanında, çalışmaların devam ettiği müddetçe, Gönyeli çemberini kullanan sürücülerin daha dikkatli olmaları, çalışmalar tamamlanmadan, kaçış yollarını kullanmamaları gerektiğinin altını çizdi.