Dürüst: KKTC ölçeğine göre çok hızlı kalkınan bir ülkedir

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Mustafa Cancuri başkanlığındaki KKTC Armatörler Birliği heyetini kabul etti.

Girne Limanı’nın yük taşımacılığına kapatılacağı konusunda çıkan spekülasyonlara bir nokta koymak ve Bakan Dürüst ile konuyu görüşmek amacı ile bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Armatörler Birliği Başkanı Mustafa Cancuri, “Sektör olarak, böylesi spekülasyonlara nokta koyarak, önümüze bakmak istiyoruz” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, KKTC Armatörler Birliği’ni kabulünde yaptığı konuşmasında, birliğin çok önemli bir boşluğu doldurduğunu ve KKTC ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

“KKTC ölçeğine göre çok hızlı kalkınan bir ülke. Turizm, eğitim ve inşaat sektörleri yanında KKTC ekonomisi ithalat ve ihracata dayalı bir ülke. KKTC ekonomisinin lokomotif sektörlerinin gelişmesine katkı koyan en önemli sektör de bir ada ülkesi olması dolayısıyla deniz taşımacılığıdır. İthalatımızın ve ihracatımızın büyük bir bölümü deniz taşımacılığı ile gerçekleşmektedir” diyen Bakan Dürüst, “deniz limanlarımızın bu önemli misyonuna paralel olarak yatırıma ihtiyacı olduğunu da her fırsatta dile getiriyoruz” dedi.

Bakan Dürüst, deniz limanlarının iyileştirilmesine yönelik olarak çalışmaların gündemde olduğunu belirterek, “konu ile ilgili olarak Bakanlar kurulumuzun aldığı bazı kararlar da vardır. Ancak bu kararlar çerçevesinde, Girne Limanı’nın yük taşımacılığına kapatılacağı konusunda herhangi bir kararı yoktur” dedi.

Girne Limanı’nın yük taşımacılığına kapatılması konusunda herhangi bir hedeflerinin ve çalışmaların olmadığını dile getiren Bakan Dürüst, “Girne Limanı ile ilgili olarak, atılması gereken herhangi bir adım olacaksa, bunu mutlaka paydaşlarımızla oturur istişare eder, ne olacağına ilişkin kararı ilgili tüm sektörlerle birlikte vereceğiz” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlı Kemal Dürüst, sektörün konu ile ilgili olarak çıkan spekülasyonlara göre hareket etmemesi gerektiğinin altını çizerek, “şu an işimizi yapmamız gerekiyor. İşimiz çok. KKTC’ye hep birlikte ileriye taşımamız gerekiyor. Bunun için de tüm sektörlerimiz ile birlikte çok çalışmak zorundayız” dedi.

KKTC’de iyi şeylerin de yapıldığına işaret eden Bakan Dürüst, yapılan iyi şeylerin göz ardı edilerek sadece kötü taraflarını ön plana çıkartmanın, KKTC’deki tüm sektörleri kötü yönde etkilediğine dikkati çekerek, “Bizler bu ülkede yatırım yapanların, KKTC’nin büyümesine ve kalkınmasına katma değer sağlayanların her zaman yanındayız, yanında olacağız” dedi.