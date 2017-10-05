Dürüst'ten Rum tarafına çözümsüzlük suçlaması

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Kıbrıs’taki çözümsüzlüğün sebebinin Rum tarafı olduğu gerçeğinin artık ortada ve somutlaşmış bir gerçek olduğunu belirtti.

Dürüst, “Yapılması gereken, KKTC bayrağı altında tek vücut ve tek yürek olarak mücadeleye devam etmektir. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırsız ve koşulsuz desteğiyle bütün zorlukları aşabilecek kadar güçlüyüz” dedi.

Dürüst, KKTC Ahıska Türkleri Derneği yetkililerini kabul etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dürüst, nezaket ziyareti kapsamında gerçekleşen görüşmede yaptığı konuşmada, tarihi geçmişi bakımından Kıbrıs Türkeri’ne benzerlik gösteren KKTC Ahıska Türkleri Derneği’ni makamında kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kemal Dürüst, 1974-75 yılları arasında Anavatan’dan KKTC’ye göç eden Ahıska Türkleri’nin sayısal açıdan az olmalarına karşın, her birinin artık birer KKTC yurttaşı olduklarının altını çizerek, “Artık dünyada toplumları yok etme hareketleri, mücadele ve inançları karşısında durulduğu zaman, başarısızlık kaçınılmazdır” ifadesini kullandı.

Dürüst, Kıbrıs sorununa da değinerek, “Artık Rum tarafının 5-6 yılda gerçek yüzü iyice ortaya çıkmıştır. Dünya kamuoyu, her ne kadar da görmek istemese de, Kıbrıs’taki çözümsüzlüğün sebebinin Rum tarafı olduğu gerçeği artık ortadadır, somutlaşmış bir gerçektir” ifadesini kullandı.

Bu gerçekler ışığında yapılması gerekenin KKTC bayrağı altında tek vücut ve tek yürek olarak mücadeleye devam etmek olduğunun altını çizen Dürüst, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırsız ve koşulsuz desteği ile bütün zorlukları aşabilecek kadar güçlüyüz” şeklinde devam etti.

KKTC’yi kendilerine vatan bellemiş olan Ahıska Türkleri’nin kendi kültür ve geleneklerini yaşatmak adına ortaya koydukları çabanın doğru ve haklı bir eylem olduğunu belirten Dürüst, bakanlık olarak KKTC Ahıska Türkleri Derneği’ne imkanlar çerçevesinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

KKTC Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Hakan Uygun da konuşması esnasında Ahıska Türkleri’nin kısa tarihiyle ilgili Dürüst’e kısa bilgi verdi. Uygun, Ahıska Türkleri’nin tarihinin Kıbrıslı Türkleri’nin tarihine çok benzediğini ve aynı zorluklardan geçerek, bugünlere geldiklerini belirtti.

2011 yılında KKTC’deki derneklerini kurduklarını kaydeden Uygun, devlet yetkililerine hem dernek hakkında bilgiler vermek, hem de yeni dernek binasının açılış törenine davet etmek için ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.