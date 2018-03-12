Düşen jetteki 8 arkadaşla ilgili kahreden detay

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen bir özel jet, İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düştü. 2'si kadın pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişi hayatını kaybetti. Başaran Holding'e ait olan jette, bekârlığa veda partisinden dönen Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı vardı. Hayatını kaybeden 11 kişiyle ilgili ortaya çıkan yeni bilgi ve fotoğraflar yürek burktu. Hayatını kaybeden Burcu Gündoğar Urfalı ve Jasmin Baruh Siloni hamileydi.

İş insanı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran, arkadaşları Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Sinem Akay, Asli İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun, Ayşe And, kaptan pilot Beril Gebeş, ikinci kaptan Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu düşen jette hayatını kaybetti.

Başaran Grubu'nun veliahdı Mina Başaran ile Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi Murat Gezer Ekim ayında nişanlanmıştı. Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran’ın gelecek ay düğünü olduğu ve arkadaşlarıyla birlikte bekarlığa veda partisi için Dubai’ye gittikleri öğrenildi.