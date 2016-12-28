Düşerek başını çarpan Kasapoğlu, yaşamını yitirdi

Bahçeli'de pazartesi günü otobüs beklerken düşerek başını çarpan ve beyin kanaması şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılan 65 yaşındaki Mustafa Kasapoğlu dün yaşamını yitirdi.

Polis basın bültenine yansıyan diğer haberler şöyle

ECZANEDEN PARA ÇALDI

Polis bülteninden derlenen bilgilere göre, Girne’de Rızkı Eczanesi’ne penceresini kırarak giren S.Y.(E-29), 395 TL ve 10 Sterlin nakit para çaldı. Zanlı tutuklandı.

BETON KALIP ÇALDI, TUTUKLANDI

Meriç'te havalimanı yolu üzerindeki bir inşaatın avlusundan Kemal Aktunç’a ait 6 metal beton kalıbını çaldığı tespit edilen M.Y. (E-43) de tutuklandı.

KAÇAK ETLE YAKALANDI

Beyarmudu kara kapısından geçen S.İ.Y’nin (E-26) aracında yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş 64 kilogram dana eti bulundu ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

TRAFİK VE GÜVENLİK OPERASYONU YAPILDI



Lefkoşa Polis Müdürlüğü tarafından bu sabah gerçekleştirilen trafik ve güvenlik operasyonunda, toplam 200 araç kontrol edilerek, trafik suçu işlediği tespit edilen 22 sürücü hakkında ileri işleme gidildi.

Yapılan kontrollerde bir araçta iki ahşap sopa da bulundu ve araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.