Düzenli klima temizliği hayat kurtarır

SAĞLIĞA DİKKAT!

Bulundukları ortamda iklim kontrolünü gerçekleştiren klimalar, bunu yapabilmek için ortamdaki havayı emip temizleyerek istenilen sıcaklık değerine düşürdükten ya da yükselttikten sonra tekrar aynı ortama salıyorlar. Aynı işlem sürekli tekrar edildiğinden, klimaların temizlenmeyen filtreleri sağlık üzerinde olumsuz etki yaratabiliyor. Örneğin, düzenli olarak bakım ve temizliği yapılmayan klimalarda insan sağlığına zarar veren küf ve mantar gibi oluşumlar gözlemlenebiliyor, alerjik astım gibi rahatsızlıklara da sebebiyet verebiliyor.

NEMLİ ORTAM BAKTERİ OLUŞUMUNU DESTEKLER

Nemli ortamlar, bakteri oluşumuna dolayısıyla da pek çok hastalığa sebebiyet verir. Düzenli olarak hijyeni kontrol edilmeyen klimaların içinde çoğalan bakteriler, hava yoluyla akciğerlere yerleşebilir. Bunun sonucunda da üst solunum yolu enfeksiyonlarından zatürreye kadar pek çok hastalık meydana gelebilir.

ÖZEL EKİPMAN VE KİMYASALLAR

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, klimalar birbirinden gelişmiş parçalardan meydana geliyor. O nedenle temizliği de ayrı bir özen istiyor. İşte bu sebepten ötürü, detaylı bir klima temizliği için markanın yetkili servisini çağırmanızda yarar var. Özel ekipman ve kimyasallarla yapılan bu temizliği iyice izleyip, gerekli malzeme satış noktalarını öğrenirseniz, klima bakımı yapma konusunda sıkıntı çekmezsiniz.